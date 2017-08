Hun er utdannet både journalist og jurist. Da hun var 29 år ble hun kulturminister – og dermed tidenes yngste statsråd. I to perioder har Tajik sittet på Oslobenken på Stortinget, nå er hun på valg for hjemfylket Rogaland.

Meldte seg ut av Ap

I 2003 hadde hun bestemt seg for å bli journalist, og meldte seg ut av Ap for å ikke ha noen politiske bindinger. Men så fikk hun tilbud om å bli politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet. Det var ikke noe opplagt valg.

– Jeg konkluderte til slutt med at jeg ville være med og påvirke hvordan Norge ser ut, noe som er en stor ære, sier Tajik.

Liker ikke oppmerksomhet

Det er likevel ikke alt ved politikerrollen hun er like begeistret for.

– Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet, sier hun og ler den karakteristiske latteren sin.

– Når jeg er på fest er jeg aldri hun som ber om å bli midtpunktet, sier Tajik.

Samtidig vet hun godt at som politiker er det å få oppmerksomhet et virkemiddel for å formidle synspunktene som Ap og hun står for.

– Men oppmerksomhet er ikke noe jeg søker, sier hun.

Fornøyd med dagens jobb

– Har du lyst til å bli partileder og statsminister en dag?

– Nei, det er ikke noe jeg går rundt og har lyst til. Jeg har lyst til å være en best mulig nestleder for Arbeiderpartiet, svarer hun.

Politikere som er mest opptatt av egen karriere, makt og posisjoner ti og tjue år inn i framtiden har hun lite til overs for.

– De er folk jeg synes det er forferdelig kjedelig å tilbringe tid samme med, sier Tajik.

Hun har ikke noe mot ambisjoner, men mener det man gjør i dag er som har betydning. Både for politikken, og for en selv.

– Vil man ikke helst ha de som gjør en best mulig jobb dere de er, spør hun retorisk.

Arbeid til alle

Arbeid til alle er fortsatt sak nummer en for Ap. Samtidig viser NAV-statistikken at det er færre arbeidsløse. Høyre og Frp mener tallene viser at regjeringens politikk virker, og at Ap svartmaler situasjonen.

–At ledigheten går ned ville vært gledelig dersom sysselsettingen fortsatt gikk opp, sier Tajik.

–Det ville betydd at folk gikk fra å være ledige til å gå over i arbeid. Det ser vi at ikke er tilfelle, fortsetter hun.

For ifølge Tajik har mange vært arbeidsløse så lenge at de ikke lenger synes på statistikken. Noen går på sosialhjelp, noen gir bare opp å søke jobb, mens andre ender opp med å studere, selv om de egentlig vil arbeide.

– Mange står utenfor og har lyst til å bidra, de har kompetanse og ressurser som vi må legge til rette for blir brukt, sier hun.

Slagordkonkurransen

Hadia Tajiks bidrag til NRKs politiske slagordkonkurranse i sommer er Stille krav, stille opp

