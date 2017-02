Støre vil reversere tvangssammenslåing av fylker

– Blir det et annet flertall med et annet synspunkt, så må vi ha en diskusjon med de fylkene som er tvangssammenslått og se hvordan vi håndterer det, sier Støre til NRK.

Regjeringen og støttepartiene går inn for å erstatte dagens fylker med regioner (se faktaboks). Men av disse er det bare Agder og Trøndelag som frivillig har gått inn for en slik sammenslåing.

– Nå ser det ut som det blir et veldig knapt stortingsflertall for det. Det må vi forholde oss til i denne perioden. Blir det et nytt flertall, tror jeg vi kan innrette Norge bedre, sier Støre.

De nye regionene Ekspandér faktaboks De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Oslo blir som i dag.

Reverserer

Den nye kommune- og regionreformen skal behandles på Stortinget i løpet av våren, og tvangssammenslåingene blir dermed vedtatt før valget.

Men allerede til høsten kan kommuner og fylker som er slått sammen med tvang, få viljen sin likevel. Arbeiderpartiet har fra før gjort det klart at kommuner som slås sammen med tvang, skal få reversert vedtaket med Støre som statsminister. Nå åpner han altså for å gjøre det samme med de nye regionene.

– Vi kan ikke ta ansvar for denne reformen. Vi er imot den, sier han.

Bare Agder og Trøndelag har frivillig gått inn for sine nye regioner. Du trenger javascript for å se video. Bare Agder og Trøndelag har frivillig gått inn for sine nye regioner.

Kontroversielt

Bruken av tvang for å få gjennomført reformen har blitt heftig diskutert. KrF valgte til slutt å ikke støtte bruken av tvang, men tvangssammenslåingen får likevel flertall med støtte fra Venstre.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier kommunereformen allerede ville vært en suksess uten bruk av tvang, siden 153 kommuner selv har fattet vedtak om sammenslåing. Av disse har 94 gått inn for sammenslåing til 39 kommuner.