Støre taler til landsstyret – skal legge plan for valgseier

Men Støres tale ble forsinket. Rundt 50 aktivister fra Aksjonsgruppa for Palestina hadde nemlig samlet seg utenfor Oslo kongressenter for å blokkere landsstyremøtet.

BLOKKERER: Demonstranter utenfor Oslo kongressenter i forkant av Aps landsstyremøte i dag. Foto: NTB

Bakteppet er dystert for Arbeiderpartiet. Siden Støre overtok i 2014 har det, med unntak av lokalvalget i 2015, gått nedover med oppslutningen i hvert eneste valg.

I fjor høst gjorde partiet sitt dårligste valg på 99 år og tapte makten i de aller fleste byene.

På meningsmålingene har Ap falt fra en topp på over 40 prosent vinteren 2015, til en oppslutning på under 20 prosent det siste halvåret, ifølge nettstedet Poll of polls' gjennomsnitt.

På landsstyremøtet i dag og i morgen skal partiet meisle ut en strategi for valgseier i 2025.

I forkant av møtet har nestleder Jan Christian Vestre ledet arbeidet med et strateginotat. Han tar til orde for et Ap som blir bredere og åpner opp for flere.

Etter valgseieren og regjeringsskiftet høsten 2021 fikk Støre-regjeringen slite med både pandemi, krig og kraftig prisvekst.

Men kilder NRK har snakket med, viser til at det internt i partiet nå er en forståelse av at Aps tilbakegang ikke bare skyldes krigen i Ukraina og påfølgende dyr strøm og høye renter.

Andre årsaker er at partiet har blitt for smalt, og at Høyre har «spist» seg innpå områder hvor Ap tidligere rådet grunnen mer alene. Økonomisk trygghet er bare ett eksempel som trekkes fram.

Flere tillitsvalgte har også åpent gitt uttrykk for at krisen stikker dypere enn krig og prisvekst.

– Vi står i en dyp krise, og jeg tror det vil ta tid å bygge oss opp igjen, sa stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg nylig til NRK.

Nestoren Martin Kolberg kalte krisen dyp og alvorlig etter valgnederlaget i fjor høst.

– Valgnederlaget er ikke teknisk. Det er politisk. Vi står overfor en tillitssvikt blant våre velgere, sa han.