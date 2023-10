Støre om Vestres sak: – Uheldig

– Ettersom jeg etter forvaltningslovens regler om habilitet vil være inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken, har jeg bedt statsministeren om at det oppnevnes en settestatsråd for meg, sier Vestre i en pressemelding i dag.

Det var nettstedet E24 som først omtalte saken. Overfor nettstedet er statsråden åpen om at det har skjedd feil i prosessen.

– Det er det ingen tvil om. Det er uheldig, og det er mitt ansvar. Alt som skjer i dette huset er mitt ansvar, sier han.

Næringsministeren sier han 5. oktober ble gjort oppmerksom på at Hege Sandvik ved flere tilfeller har vært fungerende og konstituert avdelingsdirektør i departementet. Sandvik har ved tre anledninger fått disse rollene mens Vestre var statsråd.

Vestre beskriver Sandvik som en venn, men ikke en nær venn, av ham. De to ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden og har etter det vært venner. De to skal ha møttes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer.

Vestre har nå bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for ham i saker om arbeidsforholdet til Sandvik. Bakgrunnen er at departementet skal ansette en ny avdelingsdirektør, og hun er blant søkerne.

Nyutnevnt fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) blir settestatsråd for Vestre.

Har kontakte kontrollkomiteen

Vestre har allerede kontaktet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og skrevet et brev.

– Jeg anser at vennskapsforholdet er av en slik karakter at det er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, og at jeg vil være inhabil eller nær grensen for inhabilitet ved behandling av eventuelle utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik.

Det skriver blant annet Vestre i brevet som er publisert på Regjeringen.no.

– Uheldig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble orientert om saken 14. oktober, ifølge Vestre.

– Jeg har snakket med næringsministeren om denne saken. Det var riktig at han ba om å få en settestatsråd da denne saken havnet på hans bord. Han kan ikke behandle en sak som berører en venn som han er inhabil overfor. Det har tidligere skjedd feil i denne saken, og det er uheldig, sier Støre.

TOPPENE: Jan Christian Vestre ble valgt til den ene av Jonas Gahr Støres nestledere på Aps landsmøte i vår. Foto: Javad Parsa / NTB

– Jan Christian er åpen om det som har skjedd, og med en gang saken havnet på hans bord ba han om settestatsråd for å sikre at denne saken blir håndtert på en ryddig måte, sier statsministeren.

Han fremholder at alle sakene som nå undersøkes av kontroll- og konstitusjonskomiteen er forskjellige, men at regjeringen må ta lærdom av dem.

– Generelt har habilitetssakene vist at det er behov for å styrke og tydeliggjøre retningslinjer og rutiner. Vi har allerede gjort en del endringer, og det har vært helt nødvendig. Det er naturlig at vi vurderer våre rutiner og retningslinjer også framover.

Hege Sandvik har jobbet i departementet siden 2014 og har også hatt stillingen som avdelingsdirektør i perioder før Vestre ble statsråd for to år siden.

Ifølge E24 forsikret Vestre seg om at embetsverket var kjent med vennskapet da han ble minister 14. oktober 2021.

På direkte spørsmål fra NRK sier Støre at han fortsatt har tillit til Vestre.

– Jeg opplyser at denne saken er blitt godt orientert om og så får vi gå videre fra det, sier Støre.

Professor sier ikke veldig alvorlig

Jusprofessor Eivind Smith ved UiO mener saken ikke framstår som veldig alvorlig, forutsatt at informasjonen som har kommet fram stemmer.

-Det som har skjedd er vel at Vestre har opptrådt helt korrekt ved å sørge for at regjeringen oppnevner en annen statsråd til å avgjøre den utnevningssaken. Så har det underveis dukket opp at noen i departementet ikke har tatt hensyn til at Vestre er inhabil i saker som omhandler denne avdelingsdirektøren, sier han til NRK.

Smith sier at ingen underordnede av Vestre kan behandle saker hvor Vestre er inhabil.

– De kan forberede saken, de kan behandle saken, men selve avgjørelsen kan de ikke treffe fordi sjefen er inhabil. Da kan man tenke seg at sjefen vil instruere dem om hva de skal gjøre, og det vil man unngå på denne måten.

Smith sier de ansatte i departementet burde ha sørget for at noen som ikke var underordnet Vestre behandlet saken om å konstituere Vestres venninne – enten i en avdeling av departementet som Vestre ikke har ansvar for, eller en underordnet i et annet departement.

– Dette burde antakelig departementsråden bestemt, sier Smith.

– Cecilie Myrset som tilhører samme departement, er oppnevnt som settestatsråd. er det stor nok avstand?

-Det vil det være hvis vi forutsetter at Myrset ikke er øverste sjef for den avdelingen hvor denne personen eventuelt skal utnevnes som avdelingsdirektør. At man har et tydelig skille mellom fiskeristatsråden avdelinger, og næringsministerens avdelinger i departementet.



– Er ikke det Vestres ansvar at opplysningen når alle ledd?

– Jo da, alt som skjer i departementet er Vestres ansvar, men hvis saken ikke har vært på hans bord og han ikke har kjent til den på noen måte så er det ikke så lett å kritisere ham for det. Forutsatt at han har gjort oppmerksom på, da han tiltrådte, dette vennskapsforholdet.

Venstre: – Bør i høring

Vestre, som ble valgt til Arbeiderpartiets nestleder på landsmøtet i vår, har allerede sendt et brev til om saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Vikarierende saksordfører i komiteen, Sofie Høgestøl (V), sier de vil se nærmere på saken.

Høgestøl er saksordfører mens Grunde Almeland er i Angola med Stortingets delegasjon til møte den interparlamentariske union.

– Tirsdag er det nytt møte i kontrollkomiteen, og jeg legger til grunn at komiteen her vil vurdere den informasjonen Vestre nå har oversendt komiteen. Her vil det kunne være aktuelt å be om en noe mer utfyllende redegjørelse, eller komme med mer konkrete spørsmål, sier Høgestøl til NTB.

Hun og Venstre mener for øvrig Vestre bør kalles inn til høring.

– Om Vestre skal kalles inn til kontrollhøringen 7. november, er noe komiteen vil måtte diskutere på førstkommende komitémøte. Venstre mener det vil være naturlig at næringsministeren møter til høringen, sier hun.

Komiteen har allerede sakene til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), tidligere minister for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp), Høyre-leder Erna Solberg og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt på sitt bord.

Høyre: – Ryddig

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) sier komiteen nå har fått en ny sak på bordet som kan belyse mangler ved habilitetsrutiner i regjeringen og departementene.

– Det er naturlig at vi går inn i også denne saken for å undersøke alvoret og for å se om inhabilitet kan har ført til at det er truffet noen ugyldige avgjørelser, sier han.

SPØRSMÅL: Kontrollkomiteens leder Peter Frølich fra Høyre. Foto: William Jobling / NRK

– Vestre tok kontakt i morges og orienterte om saken. Han har også oversendt et brev til komiteen. Det er ryddig, legger Frølich til.

Han mener det nå vil være naturlig at komiteen stiller nye spørsmål om også denne saken.

– Det er bekymringsfullt med enda en habilitetssak og den betydningen det kan ha for tilliten til politikken. Samtidig mener jeg det er viktig at Vestre får anledning til å redegjøre grundig for sin sak til komiteen før noen konklusjoner trekkes, sier Høyre-toppen.