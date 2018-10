Støre fikk kraftig kritikk for sin håndtering av Giske-varslene

Det kommer fram i en bok om det interne dramaet i Arbeiderpartiet etter varslene mot Trond Giske i desember i fjor, melder Dagens Næringsliv og VG.

Avisene har fått tilgang til et utdrag av boken, der blant annet en e-post adressert til Støre, skrevet av partiets HR-sjef Ann-Cathrin Becken, er gjengitt.

Boken «Alle skal ned» er skrevet av VG-journalistene Marie Melgård og Lars Joakim Skarvøy, og utkommer torsdag.

«Jeg har fulgt jentene tett. De ønsket å trekke varslene fordi de var utrygge på om du ville stå ved deres side. Så lot de seg overtale til å stå i det, løpet ut. De sa til meg i går at de føler seg sviktet og dolket i ryggen, er fortvilte og svært redde. Det gjør meg vondt at vi her ikke gjør det vi skal for at de skal føle seg trygge og ivaretatt. Det er trist.», skriver Becken i e-posten, som er gjengitt i boken.

E-posten skal ha blitt sendt fredag 22. desember, etter at Støre deltok på Politisk kvarter på NRK.

Tajik og Amundsen tok et oppgjør med Støre

Varslerne, som var bekymret for hvordan saken ville bli håndtert, la fram flere krav til hvordan Giske skulle konfronteres i saken da varslene ble kjent i partiet.

Kravene omhandlet blant annet at Støre ikke skulle møte Giske alene, og at en tredjepart, partisekretær Kristine Kallset, skulle være med. Et annet krav var at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle bli involvert i behandlingen av sakene, fordi hun ble oppfattet som en for nær støttespiller for Giske.

Senere ble det likevel kjent at Stenseng hadde vært til stede i et møte mellom Støre og Giske.

Dette skal ifølge VG ha ført til en «opphetet» utveksling av e-poster blant partiledelsen om hvordan varslere ble behandlet i partiet. I korrespondansen tok Hadia Tajik og Hans Kristian Amundsen et oppgjør med partilederen.

«To ansatte som nå er nedbrutt etter å ha blitt oppfordret til å varsle, for deretter å oppleve at betingelsene for å varsle ble brutt, samt at utfallet, slik jeg tolker dem, oppleves som ytterligere belastende. Begge har det vondt og fortalte i går kveld at de opplever situasjonen som meget vanskelig», skrev Amundsen, sekretariatsleder for stortingsgruppen, ifølge avisen.

Da skal Tajik ha svart:

«Som dere kanskje vet, har to av kvinnene delt sine skriftlige varsler med meg etter at de ble levert inn, altså onsdag. For meg som menneske, nestleder og jurist var det dypt rystende lesning. Jeg kjenner ikke til hva Trond har sagt som gjør at Jonas og Kjersti har akseptert dette, og de står alene ansvarlig for den beslutningen som er tatt. Som parlamentarisk nestleder er jeg imidlertid medansvarlig for arbeidsforholdene i gruppa, tryggheten for de ansatte og innvalgte, inkludert kvinnene som har varslet, og det ansvaret vil jeg ta. Imøteser en avklaring fra Jonas på når en slik drøfting kan finne sted».

HR-sjefen sluttet i jobben

Becken sluttet i Ap-jobben tidligere i år, og sier til DN at grunnen var et tilbud om «en ny veldig spennende jobb». Verken Becken, Støre eller Tajik kommenterer e-postenes innhold overfor DN eller VG. Hans Kristian Amundsen døde i sommer.

Giske trakk seg som nestleder i januar. Arbeiderpartiets konklusjon i saken var at Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Boken, som er skrevet av VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, gis ut torsdag denne uken. Forlaget beskriver boken som «den dramatiske fortellingen om Arbeiderpartiets vondeste år».