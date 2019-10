Støre advarer Fellesforbundet mot EØS-nei

Sterke krefter i Fellesforbundet ønsker at forbundet og hele LO skal gå mot EØS-avtalen. Tirsdag formiddag fikk de motbør fra en tydelig Arbeiderparti-leder som talte til landsmøtet.

– Arbeiderpartiet mener at EØS-avtalen er god og skal tas var på. Derfor er jeg ærlig. Vi går ikke inn for å utrede alternativer til noe vi er for, sa Støre i sin tale.

Han advarte videre mot å sette avtalen på spill og sa han frykter prisen blir altfor høy.

– Men jeg har aldri sagt at avtalen er perfekt. Den må påvirkes og forbedres der den kan, argumenterte Støre.

Stor motstand

Fellesforbundet skal onsdag stemme over forbundets innstilling til EØS-avtalen. Mange landsmøtedelegater ønsker å si opp hele avtalen som de mener er ødeleggende for norsk arbeidsliv.

Men Arbeiderpartiet har programfestet at partiet er for EØS og vil for all del unngå at EØS-avtalen dumpes.

Støre sier til NRK at de kan gå med på å utrede og utbedre avtalen, men ikke skrote den.

– Vi kan alltid jobbe for å lage avtalen bedre. Vi har aldri trodd at noen avtaler er perfekte, men den er der for å løse viktige oppgaver og gi oss muligheter, sier Støre.

Han mener problemet ikke er selve EØS-avtalen, men hvordan regjeringen bruker handlingsrommet som avtalen gir.

Vil ha «storrengjøring»

Da bussjåfør Joakim Hagen, talte til landsmøtet, pekte han på en rekke utfordringer EØS-avtalen har lagd for turbussbransjen. Hagen mener at stadig flere utenlandske busser på norske veier fører til færre norske selskaper og lavere lønninger.

– Norske selskaper taper. Norge taper, sier Hagen.

Støre mener han har rett, men at å gå vekk fra EØS ikke er løsningen.

– EØS-avtalen har gitt noen utfordringer i transportbussbransjen som ikke har blitt tatt hånd om på skikkelig vis, sier Støre.

Arbeiderparti-lederen sier at det har utviklet seg det han kaller «cowboytilstander» i deler av arbeidslivet, men at dette ikke kan tilskrives EØS-avtalen.

– Mitt argument vil være at dette er ikke EØS-avtalen som har ansvaret for. Det er slappe norske myndigheter. Det et sterkt bevis på at vi trenger kraftfull politikk på arbeidsliv, og en storrengjøring på de delene av arbeidslivet, sier Støre.

Les også: Vedum vil ikke gi EØS æren for at Norge slipper EUs ståltoll

Kampen om EØS hardner til på Fellesforbundets landsmøte. Vinner nei-sida, kan LO komme til å følge etter. Det vil Jonas Gahr Støre for enhver pris unngå. Tirsdag taler han til landsmøtet, og da vil han love storrengjøring av arbeidslivet – bare Ap får makta i 2021. Du trenger javascript for å se video. Kampen om EØS hardner til på Fellesforbundets landsmøte. Vinner nei-sida, kan LO komme til å følge etter. Det vil Jonas Gahr Støre for enhver pris unngå. Tirsdag taler han til landsmøtet, og da vil han love storrengjøring av arbeidslivet – bare Ap får makta i 2021.

WTO-rammer eller inn i EU

Fellesforbundets foreslåtte utredning vil se på alternative avtaler og handlingsrommet som finnes innenfor EØS-avtalen.

I innstillingen fra Fellesforbundets representantskap heter det at en mulig avtale enten bygge på WTO-regelverket og Norges handelsavtale med EU fra 1973, eller fullt medlemskap i EU.

Flere delegater viste på landsmøtet til handelsavtalene EU har med Sør-Korea, Japan og Canada som eksempler å følge, ifølge NTB.

Skulle Fellesforbundet gå inn for å skrote EØS, vil det kunne bli neiflertall på LO-kongressen på vårparten i valgåret 2021.