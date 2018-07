– Fordi vi er en god og stabil handelspartner med EU. Ikke minst trenger tysk industri norsk aluminiumsproduksjon, sier Vedum til NRK.

Vedum (Sp) avviser at dagens situasjon, med handelskrig mellom USA og Tyskland, utfordrer Senterpartiets standpunkt om at EØS-avtalen bør erstattes med en handelsavtale med EU. Foto: Erlend Jones Solfjeld / NRK

Torsdag bekreftet EU at Norge ikke blir rammet av toll på stål på grunn av «de nære økonomiske forbindelsene mellom EU og EØS-landene».

Se mer om tollen i faktaboksen

Både Norsk Industri og NHO mener dette viser at Norge har en bedre beskyttelse gjennom EØS-avtalen enn om vi bare hadde en frihandelsavtale med EU.

Advarer mot å sammenligne med Sveits

De viser til at Sveits, som ikke er EØS-medlem, rammes av straffetollen.

Alle som har «fantasiaforestillinger» om at en handelsavtale er bra nok for Norge, kan nå konstantere at Sveits med sin handelsavtale nå er rammet av EUs tiltak med toll mot stål. Knut Sunde, Norsk Industri / Dagens Næringsliv 18.07.18

Men den argumentasjonen kjøper ikke Trygve Slagsvold Vedum.

– For Norge er aluminum- og metallindustrien en veldig viktig næring, derfor har vi vært offensive overfor EU. For Sveits er dette en minimal næring. Det skummelt å sammenligne land på denne måten, for næringsstrukturen er helt ulik, svarer Vedum.

– Hvilken betydning mener du EØS-avtalen har hatt med tanke på at vi slipper unna ståltoll?

– Jeg mener at det har en betydning at Norge har vært en stabil og trygg samarbeidspartner.

– Men hva mener du EØS-avtalen har betydd her?

– Uansett skulle vi hatt en avtale. Det er ingen partier som mener at vi ikke skal ha en avtale.

Ifølge Sp-lederen er stål og aluminium mindre viktige næringer for Sveits.

– Mitt inntrykk er at det ikke har vært en bekymring fra sveitsisk side. Men der vil jeg ta forbehold om at jeg ikke kjenner alle sveitsiske initiativ, sier han.

En kilde i EU-kommisjonen opplyser til NRK at EU fikk innspill fra mange land før tollen ble innført, også Sveits. Etter det NRK forstår skal de ha argumentert for at de burde få unntak. Det fikk de ikke.

EU har så langt kun innført toll på stålprodukter, men det er ventet at lignende beskyttelse også kan bli innført for aluminium.

Solberg: – EØS gir gevinst i disse tider

Da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Brussel i begynnelsen av juni, lovet EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker at beskyttelsestiltakene ikke ville ramme Norge, verken for stål eller aluminium.

Ifølge Solberg viser Junckers forsikringer hvor viktig EØS-avtalen er for Norge.

– Selv om vi er utenfor tollunionen, så ser de på dette som et politisk bånd og en politisk intensjon som gjør at vi ikke skal rammes av deres mottiltak, sa Solberg til NRK under et intervju som ble gjort i starten av juli.

Der advarte Solberg også mot å legge ned veto mot nye EØS-direktiver. Hun mener Norge ikke ville fått den samme velviljen fra EU dersom vi hyppig brukte reservasjonsretten.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jo mer vi separerer oss fra det indre markedet, jo lettere vil det være for EU å si at «dere har jo meldt dere ut av dette». Det er den politiske intensjonen i EØS-avtalen som faktisk beskytter oss nå. Vår oppfølging av EØS-avtalen og vår deltakelse i europeisk politikk gir oss en gevinst i disse tider.