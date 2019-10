Fagforeningstopp: – Må ikke la oss lure til å tro at all dritt skyldes EØS-avtalen

– EØS-avtalen har uten tvil skapt utfordringer i arbeidslivet vårt. Men vi må samtidig ikke la oss lure til å tro at all dritt vi møter, er på grunn av avtalen. Det var jo ikke slik at arbeidslivet ikke hadde problemet før EØS, sier Jørn Eggum til sine fagforeningsmedlemmer.

Han innledet EØS-debatten på Fellesforbundets landsmøte i formiddag.

– Vi mister fort kontrollen om vi står uten allierte. EØS-avtalen er en allianse som har gitt oss noen utfordringer, men samtidig sikrer oss forutsigbarhet, handel og arbeidsplasser, sier Eggum.

– Vi er et åpent land, med en sunn økonomi og behov for arbeidskraft. Da er det neppe smart å mure seg inne. Vi skal være utålmodige, men ikke naive.

– Bør si klart og tydelig nei

Sentralstyret i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor, har lagt ned innstilling om at det skal gjennomføres en offentlig utredning av EØS, og hva eventuelle alternativer til EØS vil være.

Innstillingen er omstridt i forbundet, og debatten vekker et stort engasjement. Det er lagt opp til mange timers debatt på forbundets landsmøte i dag.

I forkant av landsmøtet har flere sentrale tillitsvalgte gjort det klart at de vil stemme for å gå ut av avtalen når det skal stemmes over på onsdag.

SIER NEI: Boye Ullmann er blant dem som har frontet EØS-motstanden i Fellesforbundet. Foto: Willy Hage / NRK

– Jeg mener landsmøtet bør si et klart og tydelig nei til EØS-avtalen. Samtidig, som en konsekvens, bør vi gå inn for å utrede hvilke alternativer vi har for å sikre en fortsatt god markedstilgang, sier Atle Tranøy, leder for Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland.

– Bør ikke en utredning skje først?

– Nei, vi har mer enn nok kunnskap om konsekvensene av den eksisterende avtalen til å si nei til den. Nok er nok, sier Tranøy til NRK.

Han erkjenner at det er vil være drastisk dersom et så stort forbund som Fellesforbundet, sier nei til EØS.

– Men situasjonen, slik den har utviklet seg i det norske arbeidslivet, krever et så drastisk tiltak, sier Tranøy.

Han får støtte av Boye Ullmann, delegat for Rørleggernes Fagforening Oslo og Akershus, som i stor grad har frontet EØS-motstanden.

– Jeg er mot EØS av hensyn til det norske arbeidslivet. Gjennom 25 år med EØS-avtalen er lønns- og arbeidsvilkår blitt alvorlig presset, og vi har problemer med løsarbeidersamfunnet, sosial dumping og arbeidskriminalitet, sier Ullmann.

EØS-DRAMA: Fellesforbundets landsmøte skal stemme over EØS-avtalen på onsdag. Foto: Willy Hage / NRK

Kan skape trøbbel for Arbeiderpartiet

Om LO-giganten Fellesforbundet går inn for å skrote avtalen, kan det bli nei til EØS på LO-kongressen våren 2021.

Det kan gjøre det vanskelig for Arbeiderpartiet, som har slått ring om avtalen, inn mot stortingsvalget samme høst.

Tirsdag skal Ap-leder Jonas Gahr Støre tale til Fellesforbundets landsmøte.

– Å gå ut av EØS-avtalen, som er Norges veldig omfattende avtale med EU, og som omfatter politikk, sosiale spørsmål og også sikkerhetspolitiske spørsmål, er ikke svaret på de utfordringene vi møter, sier Støre til NRK.

Han mener problemet ikke er selve EØS-avtalen, men hvordan regjeringen bruker handlingsrommet som avtalen gir.