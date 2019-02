Stordalen forsøkte å overbevise FN

– Vi må se det store bildet. For makten i mat handler om sammenhenger.

Slik begynte Gunhild Stordalen sitt innlegg i FN. Hun står bak rapporten til den såkalte EAT-Lancet-kommisjonen. Den gir råd til hva som må til for å fø jordens antatte befolkning på 10 milliarder mennesker i 2050.

– Konklusjonene er dramatiske, men først og fremst optimistiske, sa Stordalen.

– Radikale løsninger

EAT-lederen sa også at mat gir folk anledning til å gjøre en forskjell bokstavelig talt hver gang de tar en matbit.

– Så hvis alle får muligheten til å ta bedre valg, blir mat plutselig et ekstremt kraftfullt våpen for forandring.

En slik forandring krever imidlertid radikale løsninger når det kommer til hva vi spiser, hvordan det produseres og i bekjempelse av matsvinn.

– Det vil kreve samarbeid som vi aldri har sett før. På alle nivåer og fra alle aktører, sa Stordalen.

Kutte rødt kjøtt og sukker

Målet er at kostholdet totalt skal ha et kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter, i tillegg til omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker per dag.

Dette anbefales per dag:

Nøtter: 50 gram

Bønner, kikerter, linser eller andre belgfrukter: 75 gram

Fisk: 28 gram

Egg: 13 gram (tilsvarer drøyt et egg i uka)

Kjøtt: 14 gram rødt kjøtt eller 29 gram kylling

Brød, ris el. l: 232 gram

Grønnsaker med mye stivelse: 50 gram

Melkeprodukter: 250 gram (tilsvarer et stort glass melk)

Grønnsaker: 300 gram

Frukt: 200 gram

Det er også rom for 31 gram sukker og 50 gram olivenolje eller tilsvarende per dag.