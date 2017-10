Ida Maria røk ut etter kveldens opptredener der vi fikk høre både disko og joik. Didrik Solli-Tangen og Adam Douglas er dermed med videre til finalen av årets Stjernekamp.

– Det har vært helt fantastisk artig. Det har vært en glede og en gave for meg som artist å være med. Jeg har oppdaget meg selv mer og mer, lært så mye, og hatt det veldig gøy, sier Ida Maria.

Finalelåtene

Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen skal fremføre tre låter under finalen neste helg. Det blir en repriselåt fra sesongen, en låt fra egen katalog, og en finalelåt fra begge artistene.

Solli-Tangen avslører at han tar en reprise på «Tårnarien» fra da deltakerne fremførte opera i september. Fra egen katalog tar han «My Heart is Yours», og finalelåten blir «The Sun Always Shines on TV» av A-Ha.

Douglas skal fremføre «False Alarm», som vi også så han fremføre i andre episode da EDM stod på menyen. Den egne låten vi får høre neste helg er «I Once Was An Honest Guy», og finalelåten blir «Try A Little Tenderness» av Otis Redding.

Her avslører artistene hva de skal synge i Stjernekamp-finalen. Du trenger javascript for å se video. Her avslører artistene hva de skal synge i Stjernekamp-finalen.

Kulturministeren: – Viktig å løfte det samiske fram

Blant publikum i kveld var kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Jeg har vanligvis sett dette hjemme, men det var veldig annerledes å være her. En skikkelig bra lørdagskveld med flotte artister!

Hun er glad for at joiken ble dratt fram i beste sendetid.

– Den samiske kulturen har ikke blitt anerkjent slik den burde ha blitt, og joiken har aldri fått den oppmerksomheten den fortjener. Det er flott at NRK velger å løfte også det samiske som er en viktig del av Norges kulturarv. Mange fikk seg nok en tankevekker i kveld, sier hun.

Skryter av artistene

Dommerne Mona B. Riise og Thomas Felberg skryter av finalistene.

– De er bunnsolide begge to. Douglas har imponert fra første sending, Didrik oppdaget vi etter hvert, sier Riise.

– Ja, Didrik startet forsiktig. Etter operaen våknet det et eller annet i Didrik, han begynte å gi mer av seg selv, sier Felberg.

Riise var spesielt imponert over Solli-Tangens disko i kveld.

– Han ga alt og selv om han ikke er en danser, gjør han det så godt han kan. Han ble min favoritt på ren innsatsvilje. Og selvfølgelig var joiken vidunderlig vakker,

De er begge enige i at Ida Maria ikke fortjente å ryke, og skryter av den nordnorske artistens innsats gjennom hele sesongen.