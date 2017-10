Helt ny sjanger i semifinalen av Stjernekamp

Sist uke var det Lisa Børud som trakk det korteste strået hos TV-seerne, og som dermed måtte forlate sangkonkurransen.

Lørdag har de tre gjenværende deltakerne, Ida Maria, Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen en ny og stor utfordring i vente. De skal nemlig prøve seg på joik for aller første gang.

Til å guide seg inn i joikens univers har artistene fått hjelp av Johan Anders Bær fra Karasjok, som har røttene solid plantet i den klassiske joiken.

Artistene skal også utfordres i disco. Her er det Inger Lise Rypdal som er sjangerekspert og sitter i dommerpanelet.

– Joik er veldig ukjent for meg

Hverken Adam Douglas eller Didrik Solli-Tangen har joiket tidligere. Tirsdag denne uken var første gang de fikk prøve seg på sjangeren.

– Joik er veldig ukjent for meg, men det blir superkult, sa Douglas til NRK på mandag.

– Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig. Ettersom jeg har forstått det, så er joik en uttrykksform er man bruker veldig få ord. Da kjenner jeg at det er melodien, som skal røre folk da. Det å få lov til og prøve seg som instrumentalist med stemmen, det synes jeg er spennende, sa Solli-Tangen.

Mer om joik Ekspandér faktaboks Joiken har alltid hatt en særegen plass i den samiske bevisstheten, både som identitetsmarkør og som sjamanens musikk i den gamle troen.

Den har også tjent som en måte å minnes kjente og kjære på.

I det tradisjonelle samfunnet var joiken både litteratur og musikk.

I tråd med denne tradisjonen har mange samiske artister de seneste tiårene valgt en multikunstnerisk innfallsvinkel og arbeider innen flere kunstarter.

De eldste nedskrevne samiske litterære tekster er to joiker fra cirka midten av 1600-tallet. De ble publisert i en bok som kom ut på latin i Frankfurt i 1673. Kilde: Store norske leksikon

Se stjernekamp lørdag 21.oktober klokken 19.55.

Her er artistenes musikkvalg, i nummerert rekkefølge.

DISCO

1. Ida Maria: I Will Survive

Originalartist: Gloria Gaynor (1978)

Av Freddie Perren, Dino Fekaris

2. Didrik Solli-Tangen: September

Originalartist: Earth, Wind & Fire (1978)

Av Maurice White, Al McKay, Allee Willis

3. Adam Douglas: Don't stop 'Til You Get Enough

Originalartist: Michael Jackson (1979)

Av Michael Jackson

JOIK

1. Ida Maria: Gula Gula

Joiker: Mari Boine (1989)

Av Mari Boine

2. Didrik Solli- Tangen: Daniels joik

Joiker: Jon Henrik Fjällgren (2014)

Av Jon Henrik Fjällgren

3. Adam Douglas: Laila Stien

Joiker: Johan Anders Bær (1999)

Av Johan J Kemi