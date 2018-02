Stemte for et mildere SV-forslag i barnehagesaken

Tirsdag stemte Stortinget ned SVs opprinnelige forslag om å endre lovverket for å kunne skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.

Isteden gikk flertallet inn for en mildere versjon, som går ut på å utrede forslaget:

«Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager, samt om det ved et slikt skille kan være formålstjenlig med alternative organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.»

Advarte mot polarisert debatt

– Debatten bærer preg av at ytterpunktene har stor interesse for å polarisere debatten. Det er ikke klokt, advarte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra talerstolen. Foto: Siv Sandvik / NRK

SV hadde allerede før debatten støtte fra Ap, KrF og Rødt. Regjeringspartiene var derimot sterkt imot forslaget. Dermed havnet Sp på vippen, og bestemte seg for å gi subsidiær støtte til det alternative forslaget.

Under debatten beskyldte Frp venstresida for å bidra til «barnehagedød», mens Ap og SV slo tilbake og mente at Høyre og Frp fordummet debatten da de hevdet at venstresida ville private barnehager til livs.

– Debatten bærer preg av at ytterpunktene har stor interesse for å polarisere debatten. Det er ikke klokt, advarte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra talerstolen.

Hun syntes det opprinnelige forslaget var for snevert, men mente det likevel var behov for å regulere de store kommersielle barnehageaktørene.

– Vi må begrense utbyttet når det gjelder offentlige tilskudd, sa Arnstad.

Martin Henriksen (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Bjørnar Moxnes (Rødt) debatterte tirsdag om det er behov for å skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Ap snudde

– Vi må se på lovverket slik at offentlige penger kommer barna i barnehagene til gode, og ikke til profittutbytte eller skjulte uttak, sa stortingsrepresentant for Ap, Martin Henriksen i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Ap endret for kort tid siden mening til å være enig med venstresiden i at det er behov for et skille mellom kommersielle og ideelle private barnehageaktører for at barnehagene ikke blir arena for spekulasjon.

Partiet er ikke er imot at private skal kunne ta ut et «rimelig» utbytte.

Å stanse profitt i barnehagene har vært en fanesak for partiet Rødt. Partileder Bjørnar Moxnes roste Ap i Politisk kvarter for å «komme etter», men mener Ap ikke er villig til å gå langt nok.

– Ap går inn for en utredning av spørsmålet, pekte Moxnes på, og mente at de heller burde ha stemt for å endre loven.

Innrømmer for dårlig kontroll

Regjeringa har allerede satt i gang et arbeid for å se nærmere på lånefinansiering og kjøp/salg i barnehagesektoren.

I Politisk kvarter innrømmet Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde at kommunene fører for dårlig kontroll med de private barnehagenes økonomi.

– Tilsynet må bli bedre, men eierformen er ikke avgjørende for kvaliteten i barnehagen.

Høyre ønsker imidlertid ikke å stramme inn i de private barnehagenes mulighet til å ta ut utbytte.

– Vi er alle for at velferden skal komme barna til gode, men skal private engasjere seg, må de han utsikter til en viss inntjening, fordi de tar en viss risiko, sa Høyres Jan Tore Sanner fra talerstolen tirsdag.