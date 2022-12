Statsadvokaten legg bort sakene mot politikarane i pendlarbustad-sakene

– Oslo statsadvokatembete har vedteke å leggje bort sakene, skriv Statsadvokaten.

I grunngjevinga skriv dei til Aftenposten at «synet til statsadvokaten taler bevisa med særleg styrke mot at dei har funne stad eit straffbart forhold og saka blir lagd bort for alle dei mistenkte med den grunngivinga at intent straffbart forhold blir rekna bevist.»

I dag har også politiet lagt bort etterforskinga av tidlegare stortingspresident Eva Kristin Hansen.

Ho seier det har vore ei krevjande tid.

– Eg har i over eitt år vore under eit konstant press om Stortingets ordningar, vorte skulda for mykje og har tidvis hatt ein mediestorm som har vore svært krevjande, seier Hansen til NTB.

Hansen måtte gå av som stortingspresident etter kritiske saker om pendlarbustadbruken hennar. Saka er lagd bort som ingen straffbart forhold blir rekna bevist.

– Fleire medium har hatt feilaktige oppslag om meg, som eg meiner bør følgjast opp, seier den tidlegare stortingspresidenten.

Tidlegare stortingspresident Eva Kristin Hansen seier det har vore ei krevjande tid. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Uheldig for demokratiet

– Dette er ei heilt klar frifinning av Hansen, der statsadvokaten både legg til grunn at ho har følgt regelverket slik det måtte forståast og i samsvar med mi oppfatning då ho vart tvinga til å trekkje seg som Stortingspresident i fjor, seier Hansens advokat, John Christian Elden i Elden Advokatfirma, i ei pressemelding.

Elden skriv at bortlegginga kjem eitt år for seint, fordi saka har vore heilt avgjerande for Stortingets samansetning og arbeidsform. Det meiner han er uheldig for demokratiet.

– Eva-Kristin Hansen er svært letta over at det no er fastslått at ho aldri har kravd eller fått gode frå Stortinget som ho ikkje hadde krav på, og at straffesaka mot henne no er avslutta som ingen straffbart forhold, seier Elden.