Trond Giske har fått en skattesmell på 262.176 kroner. Det viser tall for 2017 til 2020 fra Skatteetaten NRK har fått innsyn i.

I en SMS til NRK skriver Giske at hans pendler- og skatteforhold er i tråd med veiledningen gitt fra Skatteetaten.

Til NRK sier Giske følgende:

– Den er også helt i tråd med Stortingets regler, skriver Giske.

Oppga for lite lønn

Skatteetaten har også ilagt Giske 563.803 kroner ekstra i inntekt for årene 2017, 2019 og 2020.

Det betyr at Giske innrapporterte for lite i lønn disse tre årene.

Trond Giske er leder av Arbeiderpartiets største lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum. Han har tidligere vært nestleder i partiet, stortingsrepresentant og statsråd.

Trond Giske under Debatten i NRK 10. november i år. Foto: André Børke / André Børke

Grunnen til at Giske nå har fått en skattesmell er at Skatteetaten har kontrollert bruken av pendlerboliger i perioden 2017–2020.

Trygg i egen konklusjon

I oktober vedtok Skatteetaten at 28 politikere måtte etterbetale skatt, samt tilleggsskatt for 10 av dem.

– Jeg har hele tiden eid og hatt utgifter til min egen leilighet i Trondheim. Skatteetaten har vært informert om at jeg i noen perioder har leid ut ett rom hjemme i leiligheten, for ca. 3000 netto i måneden. De har i likhet med Stortinget og Statsministerens kontor ment at dette ikke utløser skatt, står det i SMS-en fra Giske.

– Jeg er trygg på at konklusjonen kommer til å være at det fortsatt er gjeldende skatteregel, for alle pendlere, avslutter arbeiderpartipolitikeren.

Totalt 38 tidligere og nåværende politikere har fått et skattekrav i høst for bruk av gratis pendlerbolig fra Stortinget og SMK mellom 2017 og 2020.

Rundt en tredel av dem har vært åpne om skattekravene.