Starter radiomerking av ulv neste uke

– Det har blitt flere ulv, og det betyr at skadepotensialet kan endre seg. Vi vil derfor følge den utviklingen mer løpende. En av de måtene vi kan gjøre det på er ved hjelp av radiomerking, sier miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) til NRK.

Helgesen har også gitt beskjed miljødirektoratet om å få en oppdatert faglig vurdering av situasjonen.

– Vi er bekymret om at flere sender inn meldinger om at ulven har endret atferd. Vi er opptatt av at folk føler frykt, sier ministeren.

Vedtaket om å ikke felle 32 ulver står derimot fortsatt ved lag.

SNUR IKKE: Vidar Helgesen understreker at dette ikke er en retrett i ulvedebatten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi setter i gang radiomerkingen for å få en løpende oppdatering om farenivået. Radiomerkingen vil sette oss i en bedre posisjon, i realtid, å se hvor ulven er og hvordan den oppfører seg, sier Helgesen.

Ikke en retrett

– Hva må ulven gjøre for at dere skal godta å felle noen av disse 32 ulvene?

– Det vi kan gjøre er å felle ulv hvis den er aggressiv i nærheten av folk, eller hvis den er i nærheten av beiteområder. Da vil vi ikke nøle med å gi hjemmel for felling.

Helgesen understreker at dette ikke er en retrett i ulvedebatten, men at det er skaderisikoen som er det avgjørende.

– Folks frykt tar vi på alvor. Nå setter vi oss i stand til å følge skaderisikoen på løpende basis, sier Helgesen.

Ministeren informerer om at prosessen vil ta noen uker, på grunn av tilgangen til halsbåndene til ulvene, men at de starter i revirene der det har vært flest rapporter om nærgående ulv.

Det var heftig diskusjon i Debatten på NRK1 torsdag. Halvor Sveen fra Rendalen var en av dem som gikk hardt ut mot regjeringens avgjørelse om å ikke tillate lisensjakt på ulv.

Sveen var i en kraftig meningsutveksling med blant andre jeger, naturverner og direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. – Nå står du og pratar tull, sa Sveen.

