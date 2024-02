– Dette er helt fantastisk. Det er først og fremst en lettelse, sier Erik Spieler i aksjonsgruppa «Ja til Søgne i Kristiansand».

På deres valgvake i Søgne brøt jubelen løs da resultatet av de digitale stemmene ble kjent rett over klokka 21.00.

Disse stemmene viser et klart flertall for å beholde storkommunen.

Brevstemmene er ikke telt opp ennå. Valgdirektoratet opplyser at disse trolig vil være klare innen midnatt.

55, 9 prosent av de som har stemt digitalt i Søgne ønsker å beholde storkommunen. I Songdalen ønsker 60, 4 prosent å bli i Kristiansand.

Erik Spieler i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne i Kristiansand» var fornøyd.

Sigurd Berg Aasen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har jobbet 24/7 de siste månedene for saken.

– Håpet er ikke helt ute, men det skal holde hardt å hente de siste stemmene nå, sier Aasen da de digitale stemmene blir kjent.

– Var du forberedt på dette utfallet?

– Ja, jeg har vært forberedt på alle utfall, men nå har folk vist at de ønsker å være i Kristiansand og da må vi respektere det.

Totalt har 9947 innbyggere stemt digitalt. I de to kommunene er det til sammen 15. 871 stemmeberettigede.

Sigurd Berg Aasen leder aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» og håpet det ville bli bruk for Søgnes gamle kommunevåpen igjen. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Ordfører: – Lov å være skuffet

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander (H) sier han håper det digitale resultatet betyr at storkommunen beholdes.

– Disse talene var gode for oss som ønsker en storkommune, men det er fortsatt en del stemmer som skal telles opp, sier han.

Bernander poengterer at dette ikke er en dag for de store festene.

– Jeg har stor respekt for at denne dagen har vært vanskelig for mange gjennom lang tid. Da er det lov å være skuffet for de som ønsket et annet resultat.

Ordfører i Kristiansand Mathias Bernander (H) er spent på utfallet av folkeavstemningen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Har en god magefølelse

Det ble åpnet for å stemme 22. januar, og i dag fredag var siste mulighet. De to aksjonsgruppene har samlet seg på hver sine lokasjoner i Søgne.

På valgvaka til «Ja til Søgne i Kristiansand» deltar tidligere ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland.

Han håper Songdalen fortsetter å være en del av storkommunen Kristiansand.

– For Songdalen sin del så har jeg en god magefølelse på at dette kommer til å gå veien. Jeg er litt mer usikker for Søgne sin del, sa Greibesland før de digitale stemmene ble kjent.

Johnny Greibesland, tidligere ordfører i Songdalen, deltar på valgvaka til «Ja til Søgne i Kristiansand». Foto: Kristin Olsen / NRK

Spente på valgvaker

I forkant av det digitale resultatet var Spieler og Aasen i de to aksjonsgruppene svært spent.

– Jeg er utrolig spent, men har ingen magefølelse på hva som blir resultatet av folkeavstemningen, sa Spieler i «Ja til Søgne i Kristiansand».

– Nå har jeg ikke mer batteri igjen så det skal bli godt å få et svar på hvordan dette går, sa Aasen i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

De bor i Søgne begge to, men representerer hver sin gruppe.

Mens Spieler vil at Søgne og Songdalen skal forbli en del av storkommunen Kristiansand, ønsker Aasen seg ut.

Jubel i Søgne etter at resultatet fra de digitale stemmene var offentliggjort. Foto: Leif Dalen / NRK Erik Spieler som leder aksjonsgruppa «Ja til Søgne i Kristiansand» sin reaksjon da resultatet av de digitale stemmene ble offentliggjort. Foto: Leif Dalen / NRK Skuffelse i den andre leiren, som har jobbet for skilsmisse. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Bygder delt på midten

I kveld er Spieler og meningsfellene samlet på Gunders kafé i Søgne til middag og valgvake. En lang valgkamp er gjennomført.

Han er opptatt av tiden etter folkeavstemningen.

– Dagen derpå våkner vi opp og skal leve videre som gode sambygdinger. Det må alle bidra til, mener han.

Erik Spieler leder aksjonsgruppa «Ja til Søgne i Kristiansand». Her er han på kveldens valgvake. Foto: Leif Dalen / NRK

Aasen og meningsfellene er samlet på Høllen Brygge i Søgne.

Aasen beskriver valgkampen de har lagt bak seg som «en vanvittig suksess».

– Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger og positivitet fra folk vi har truffet både etter debatter og på stands.

Til tross for at det nå ser ut til å gå mot en fortsatt storkommune, mener han kampen ikke har vært forgjeves.

– Vi har allerede hatt én seier. For demokratiet ble overkjørt, og vi fikk lov til å si meninga vår på nytt, sier han.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen.

Det kommunale giftemålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte imot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne.

Han lovet at Søgne skulle bli en egen kommune dersom Sp tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner På oppdrag fra regjeringen fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av oppsplitting. I januar 2023 kom svaret.

Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand var inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar 2023 sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars 2023 ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ville endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen - i strid med Kristiansands vedtak.

SV sikret flertall for lovforslaget som åpnet for folkeavstemning. Hva har skjedd i Søgne-saken? Lovforslaget blir endret Forslaget om å endre Inndelingsloven ble behandlet i Stortinget 28. november 2023.

Senterpartiet, SV, Rødt og Arbeiderpartiet sikret flertall, og lovendringen ble vedtatt med 59 mot 40 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Folkeavstemning Fra 22. januar til 2. februar 2024 kan innbyggere i Søgne og Songdalen - som er minst 16 år i løpet av året - avlegge stemme.

Folkeavstemningen gjøres digitalt. Innbyggere som ikke kan, eller ikke vil stemme digitalt, kan stemme via brev. Forrige kort Neste kort

Kan bli ekstraordinært kommunevalg

Kristiansand bystyre skal behandle saken 28. februar uavhengig av om det blir ja eller nei til oppsplitting av Kristiansand kommune.

Regjeringen har lagt til rette for at et eventuelt vedtak om deling kan skje før sommeren 2024.

Dersom det blir nye kommuner, skal disse være i drift fra 1. januar 2026. Med andre ord vil det bli et ekstraordinært kommunevalg i 2025.

Kommunalminister Erling Sande lover at regjeringen vil lytte til utfallet av folkeavstemningen om hvorvidt Søgne og Songdalen skal skilles fra Kristiansand.

– Jeg er glad for at så mange i Søgne og Songdalen har brukt muligheten til å si sin mening i denne saken: Det viser at dette er et spørsmål som engasjerer folk, og at det var helt rett å avholde en folkeavstemning, sier Sande.