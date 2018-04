Sp om sæd-forslag fra Høyre: Frykter menn blir overflødige

– Det er urettferdig for mannen. En stor forskjellsbehandling til menn som blir overflødige og ikke får like rettigheter, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Hun snakker om et politisk forslag som Høyre skal diskutere under sitt landsmøte i helga. Programkomiteen vil at Høyre skal jobbe for å tillate såkalt assistert befruktning for enslige.

Det vil si at kvinner kan få donert sæd for å få barn uten at en mann er involvert.

I motsetning til Sp tror Høyres Tina Bru det ikke er slik at mange kvinner vil velge bort kjernefamilien.

Tina Bru leder Høyres kvinneforum. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Våre egg har faktisk en best-før-dato. Dette handler om å kunne få barn dersom tiden er i ferd med å renne ut. Vi snakker som om at alle kvinner kommer til å gjøre det, men det er feil, mener Bru.

Innstillinga til Høyre-landsmøtet: Ekspandér faktaboks Forslaget fra programkomiteen i Høyre som behandles i partiets landsmøte i helga: «Høyre mener at tilbudet om assistert befruktning må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfelle. Dette kravet må gjelde tilsvarende som for par som tilbys assistert befruktning».

Urettferdig

Programkomiteen i Høyre er ikke enstemmige i sin anbefaling i dette spørsmålet, så det ligger an til debatt på landsmøtet. Mindretallet i komiteen mener «barn har rett til tryggheten som to foreldre gir». Toppe håper partiet dropper saken.

– Det er uforståelig for meg at denne debatten i det hele tatt kommer opp, sier hun, som mener det er åpenbart at staten ikke kan tillate at folk planlegger med å oppdra barn alene.

– Det er mer sårbart. Det at barn blir planlagt farløse er noe helt annet enn at noen vokser opp med en forelder av forskjellige grunner per i dag, sier hun.

Toppe trekker også fram barns rettigheter. I FNs barnekonvensjon står det at barn har rett til jevnlig kontakt med begge foreldre. Toppe mener det da blir feil å la folk planlegge for å få barn alene.

– Men er det så farlig om noen menn blir «overflødige»?

– Ja, jeg synes det. Også er det et paradoks at mange argumenterer med likestilling når vi ellers diskuterer spørsmål om bioteknologi. Men nå får ikke menn den samme rettigheten, sier Toppe, som tror surrogati ikke vil bli lov i Norge, og at enslige menn dermed ikke får mulighet til å få barn.

– Starter ikke denne urettferdigheten allerede ved at menn fysisk ikke kan få barn?

– Enslige kvinner kan heller ikke få barn, man bryter et biologisk prinsipp ved å hjelpe dem med å få barn med staten sin hjelp. Det blir feil, sier Toppe, som likevel støtter muligheten for at lesbiske par kan få hjelp til å få barn.

Assistert befruktning gjøres i et laboratorium. Foto: Sang Tan / Ap

Bru mener derimot at det foreløpig ikke finnes forskning som tilsier at barn tar skade av å vokse opp med en forelder.

– Far har stor betydning, men det er mange barn som vokser opp uten sin biologiske far, enten fordi de vokser opp med to foreldre, der far ikke er biologisk far, eller at barnet er adoptert av en enslig forelder, sier Bru.