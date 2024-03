Sp i Trøndelag ønsker ikke russebusser og russeklær

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Senterpartiet i Trøndelag ønsker en mer inkluderende russetid og vil ikke ha russebusser eller russeklær som representerer grupperinger.

Partiet får støtte fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som mener russetiden har gått for langt og trenger endring.

Lars Myhr Sandlund, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Trøndelag, mener russegrupper og russebusser kan være ekskluderende og skape utenforskap.

Han trekker frem et eksempel fra Stjørdal, der russen har en felles genser for hele skolen, som et tiltak som fremmer fellesskap.

Sandlund erkjenner at partiet ikke har myndighet til å forby russebusser, men ønsker å signalisere at de ikke støtter denne kulturen.

Det er usikkert om skolene kan forby klær med russegrupperinger, men Sandlund håper på dialog om en mer inkluderende russetid. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Grunnen til at vi ikke ønsker russebusser i Trøndelag er fordi vi ser at russetiden har sklidd helt ut.

Det sier Lars Myhr Sandlund. Han er fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Trøndelag og nestleder i hovedutvalget for utdanning og integrering.

Lars Myhr Sandlund vil ha fokus på en mer inkluderende russetid. Foto: Karoline Olsen Fjeld

I helgen hadde Senterpartiet i Trøndelag årsmøte. Der ble en resolusjon om trygg oppvekst og gode utdanningsmuligheter i Trøndelag stemt gjennom.

Her stod det blant annet to punkter om at Senterpartiet i Trøndelag hverken ønsker russebusser eller russeklær som representerer grupperinger i fylket.

– Vi ser flere eksempler på at russegrupper og russebusser kan være ekskluderende for dem som ikke for lov til å være med på det, sier Myhr Sandlund.

Han fortsetter:

– Det kan bryte opp vennegjenger, og det kan føre til et utenforskap for enkeltpersoner i mange år, og det vil vi slå ned på nå.

Kunnskapsministeren enig

At Senterpartiet i Trøndelag ønsker å slå ned på en russetid de mener har sklidd helt ut, får gjenklang hos kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Å endre russetiden har høy prioritet hos kunnskapsministeren. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Hun sier i en e-post til NRK:

– Jeg er glad for initiativet til Senterpartiet i Trøndelag. Dette er helt på linje med de signalene regjeringen har gitt. Russetiden har gått for langt og får nå også ringvirkninger for andre enn russen selv. Sånn kan vi ikke ha det. Å endre russetiden har høy prioritet hos meg og regjeringen, men elevene må selv være med på endringene. Derfor setter jeg ekstra pris på forslag som kommer fra de unge selv.

Vil ha russen på banen

Og det finnes eksempler i Trøndelag på skoler som aktivt har gjort noe med akkurat russeklær.

– Man har et eksempel fra Stjørdal, der Ole Vig-russen har en felles genser for hele skolen. Det er et eksempel som kan fremme fellesskap istedenfor ekskludering. Vi vil se flere sånne eksempler, sier Myhr Sandlund.

Russen på Ole Vig videregående skole i Stjørdal har selv tatt initiativ på å bestille russeklær alle kan gå med. Foto: Privat

Myhr Sandlund er opptatt av at fokuset på russetiden, som ofte kan starte helt ned i ungdomsskolealder, ikke skal ta fokuset fra å gå på en videregående skole.

– Vi ser at det har vært en tradisjon der ideen er veldig god, men kommersialiseringen og selve bruken av russetiden har tatt en altfor stor del av hverdagen til ungdommen rett og slett.

Vil ha kulturendring

– Dere sier at dere ikke ønsker russebusser i Trøndelag, men hva kan dere faktisk gjøre med det?

– Det handler egentlig mer om at vi som et politisk parti sier at vi faktisk ikke ønsker russebusser, så det er jo mer et standpunkt.

– Men vi har ikke noe hjemmel til å tvinge noen til å ikke kjøpe seg en buss på fritiden. Det kan ikke vi gjøre. Men det handler om å si at vi ikke lenger ønsker den kulturen i Trøndelag, sier Myhr Sandlund.

Les også Scott (26) fra Løten leier ut russebuss til 2,5 millioner kroner

– Men kan skolene bestemme at russen ikke får gå i klær med russegrupperinger på skolen?

– Det spørs om man får det inn i ordensreglementet eller ikke, og det skal det jo være et politisk vedtak på utover våren. Jeg har vel ikke så stor tro på at vi skal gjøre noe med det nå, og vi må jo ha med andre politiske partier på det også, sier han og fortsetter:

– Men å skape dialog for hvordan man kan skape en mer inkluderende russetid er jo bakgrunnen for at vi har gjort de vedtakene vi har gjort og tatt standpunkt.