Noen busser fra før 2004 kan ha sidevendte seter i stedet for seter som vender forover eller bakover. Dette kan være farlig dersom det skulle oppstå en ulykke på vegen. Statens vegvesen skriver at busser som allerede er godkjent med sidestilte seter kan beholde disse, så lenge det ikke endres på setene. Men det er ikke lov å godkjenne nye busser med sidestilte seter. Et viktig krav for bussene er at setene skal være godt festet i bussens karosseri.

Busser med sidestilte seter er ettertraktet blant russen fordi de er unike, samt gir fleksibilitet med sitteplasser inne i bussen. De blir ofte leid ut måneder eller år før en gruppe blir russ.