Politikere, næringslivsledere og samfunnstopper fra hele verden er på plass i Davos for å diskutere hvordan de kan «skape en felles fremtid i en verden i oppbrudd», som er temaet for konferansen.

Blant de over 2500 gjestene på World Economic Forum (WEF) i Davos er statsminister Erna Solberg (H), som en av syv kvinnelige møteledere for forsamlingen.

Erna Solberg innledet med å rette oppmerksomheten på to ting, likestilling og en modell mot korrupsjon som ligner #MeToo-kampanjen.

MØTELEDERE: Erna Solberg (t.h) sammen med (f.v.) CERN-leder Fabiola Gianotti, sjef for ENGIE-gruppen Fabiola Kocher, direktør for Det internasjonale pengefondet Christine Lagarde, IBM-sjef Ginni Rometty, ITCU-leder Sharan Burrow, og grunnlegger av og president for Mann Deshi Foundation i India, Chetna Sinha. Foto: SMK / Twitter

Foreslo MeToo-kampanje

– I disse dager hvor vi diskuterer MeToo i alle nivåer, trenger vi en slags MeToo-kampanje på korrupsjon. Vi må finne en måte å gjøre dette uakseptabelt i alle nivåer i vårt samfunn, sa Solberg på pressekonferansen i Davos.

Til NRK etter pressekonferansen utdyper statsministeren at dette dreier seg om at folk snakker om korrupsjon, og forteller historiene. Åpenhet og transparens er helt avgjørende for å få bukt med korrupsjon, sier Solberg.

– Mange utviklingsland har ressurser, men fordi det er korrupsjon, pengene forsvinner ut av landet, så undergraver man muligheten til å styrke sin egen økonomiske utvikling. Det bidrar til konflikt, sier Solberg.

– Må fokusere på felles ansvar

I en felles kronikk i forkant av møtet skriver Solberg og Christine Lagarde at kampanjene #MeToo og EqualPay danner et bakteppe for årets møte.

– Tiden er over for diskriminering og overgrep mot kvinner, sto det i kronikken.

Leder av Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde har i forkant av World Economic Forum (WEF) i Davos skrevet en kronikk sammen med statsminister Erna Solberg (H). Foto: Denis Balibouse / Reuters

World Economic Forum har tidligere fått kritikk for den lave andelen kvinner på møtet. Som svar på kritikken er alle årets møtelederne kvinner.

Erna Solberg snakket under pressekonferansen også om likestilling, og sa at utdanning er det første skrittet i riktig retning. Statsministeren oppfordret alle til å bidra til at alle jenter får ta full del i skolegang.

IMF-direktør Lagarde, sa at verden befinner seg på et økonomisk godt sted om dagen, og at det gjør det mulig å fokusere på et felles ansvar.

– Vi må gjøre om det sinnet vi har sett til handling, sa Lagarde.

«En felles framtid»

Sjef i IBM, Ginni Rometty, krevde åpenhet og transparens i teknologien, og regler for data. Hun ba også om at arbeidere blir forberedt på fremtidens arbeidsmarked.

Chetna Sinha, en av de sju møtelederne, og er en av grunnleggerne av og sjef for Mann Deshi Foundation i India, sa under pressekonferansen at hun representerer stemmen til «verden i oppbrudd», som er temaet for årets konferanse. Sinha appellerte for at alle skal ha tilgang til økonomien.

Statsminister Erna Solberg sammen med Sharan Burrow, Ginni Rometty og Christine Lagarde under pressekonferansen med de syv internasjonale ledere (Co-chairs) i forbindelse med Verdens økonomiske Forum i Davos, Sveits tirsdag morgen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Solberg har et tettpakket program de neste dagene og skal ha en rekke bilaterale møter, blant annet med FN-topp Gordon Brown, vaksineforkjemper Bill Gates, fredsprisvinner Malala Yousafzai og Facebook-topp Sheryl Sandberg.

Temaet for årets utgave av toppmøtet, som er den 48. i rekken, er hvordan skape en felles framtid i en verden i oppbrudd.

Indias statsminister Narendra Modi innledet World Econimic Forum tirsdag, mens president i USA Donald Trump får siste ord fredag.