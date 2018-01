Snø skaper kaos i Davos

Med deler av togsporet til Davos nedgravd i snø mandag, hadde flere delegater til årets toppmøte vanskelig for å nå frem til arrangementene i tide.

World Economic Forum samler mange av verdens absolutt fremste politikere, næringslivsledere og andre samfunnstopper.

Flere ankommer normalt i helikopter, men det tette snødrevet denne uken har også gjort det vanskelig for pilotene å se og lande.

Arrangementer avlyst

Enkelte av arrangementene mandag ble avlyst som følge av været og forsinkelsene det medførte.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterer om delegater i veikanten som måtte vente på hjelp for å få limousinene sine på veien igjen.

Kommunikasjonssjef Adrian Monck i World Economic Forum sier til Reuters at det ser ut til å være det kraftigste snøfallet som rammer toppmøtet på omlag 18 år, men at det er mer til besvær enn en trussel for gjennomføringen av arrangementet.

Gir Trump siste ordet

Indias statsminister Narendra Modi innleder det topptunge møtet tirsdag.

I år deltar 3.000 ledere fra hele verden under overskriften «Å skape en felles fremtid i en verden i oppbrudd». Trump får siste ord når toppmøtet avsluttes fredag.

Donald Trump blir den første amerikanske presidenten som reiser til Verdens økonomiske forum (WEF) siden Bill Clinton deltok i 2000.

Han er ikke den eneste presidenten som vekker oppsikt på årets gjesteliste.

Når verdens maktelite møtes i Davos kritiseres de for å legge til rette for at de superrike blir stadig rikere, fremfor å sikre en felles fremtid for alle. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Det gjør også Zimbabwes ferske leder Emmerson Mnangagwa, som selv opplyste på Twitter i går at han er den første sittende presidenten i Zimbabwe som deltar på toppmøtet i den sveitsiske alpelandsbyen.

– Det nye Zimbabwe er åpne for handel, ser mot fremtiden og er klare til å gjenopprette sin plass i familien av nasjoner, skriver Emmerson Mnangagwa på Twitter.

1 prosent får 82 prosent av veksten

Oxfam legger hvert år frem en rapport om velstandsutvikling i forkant av World Economic Forum i Davos. Tallene har tidligere vært gjenstand for debatt, så også i år.

I den siste rapporten hevder hjelpeorganisasjonen at rikdommen til verdens dollarmilliardærer har vokst seks ganger raskere enn for vanlige arbeidere siden 2010.

Mellom mars 2016 og mars 2017 skal verden ha fått én ny dollarmilliardær annenhver dag.

Oxfam bruker tallmaterialet til å tegne et bilde av en global økonomi hvor noen få superrike blir stadig rikere, mens hundrevis av millioner mennesker sliter med å få endene til å møtes.

Kun kvinnelige møteledere

Blant de over 2500 gjestene er også kronprinsparet og statsminister Erna Solberg (H). Solberg skal være en av syv såkalte «co-chairs», møteledere for forsamlingen.

Forumet har tidligere fått kritikk for den lave andelen kvinner på møtet, skriver CNBC.

Som svar på kritikken er alle årets møteledere kvinner.

På listen finner man blant annet sjef for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde. I en felles kronikk skriver Solberg og Lagarde at kampanjene «metoo» og «equalpay» danner et bakteppe for årets møte.

En mann forsøker å ta seg frem til kongressenteret i Davos for å delta i møter. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Bollywood-skuespiller hyllet

Mandag ble Bollywood-skuespilleren Shah Rukh Khan, Hollywood-stjernen Cate Blanchett og sangeren Elton John tildelt World Economic Forums priser for sitt arbeide med å øke bevisstheten omkring menneskerettigheter.

Forumet skriver på sine nettsider at kunstnere er unike fordi de speiler samfunnet slik at brytninger blir tydeligere, samtidig som man blir minnet på de felles verdiene vi deler.

De såkalte «Crytal Awards» ble ikke rammet av snøfallet, og ble mandag delt ut for 24. gang som planlagt.