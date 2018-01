– Ikke hvilken som helst president som kommer

Donald Trump blir den første amerikanske presidenten som reiser til Verdens økonomiske forum (WEF) siden Bill Clinton deltok i 2000.

– Trump er ikke hvilken som helst sittende president. Jeg tror deltakerne er glade for at han kommer, men det er nok mange i salen som vil stille seg spørrende til ham, sier Espen Barth Eide (Ap), tidligere utenriksminister og direktør i WEF, til NRK.

Han peker på at dette er en forsamling som ønsker et tett og nært samarbeid, og klare internasjonale kjøreregler.

– Mye av det Trump har sagt så langt har pekt i en annen retning enn det som har vært trenden blant både republikanerne og demokratene tidligere. Han representerer snarere en antiglobaliserings strømning, som har fått økende oppslutning også utenfor USA. Derfor er det viktig at han kommer. Nå får han en anledning til å snakke om sine politiske visjoner til en viktig forsamling av internasjonale ledere, sier Eide.

En uforutsigbar verden

Espen Barth Eide tror mange ser frem til å høre Trumps tale. Foto: Costas Baltas / Reuters

Det topptunge møtet, som finner sted 23. til 26. januar, samler verdens maktelite. Sammen med en rekke av de norske deltakerne, reiste Eide nedover til den sveitsiske alpebyen mandag.

Temaet for årets utgave, som er den 48. i rekken, er hvordan skape en felles framtid i en verden i oppbrudd. Indias statsminister Narendra Modi innleder møtet tirsdag, mens Trump får siste ord fredag.

– Det helt sentrale nå er å forstå en verden som er stadig mer uforutsigbar. Jeg tror mange ser frem til å høre hva Trump sier mot slutten av uken. I fjor var møtet tungt dominert av president Xi Jinping, som holdt en tale om Kinas rolle i internasjonal politikk. Det kan tenkes at Trump kommer for å svare på dette, sier Eide.

– Ellers på programmet finner vi også sentrale ledere som Angela Merkel og Emmanuel Macron, som blant annet skal snakke om utfordringene Europa står overfor, legger han til.

World Economic Forum (WEF) Ekspandér faktaboks Basert i Genève.

Stiftet i 1971 av den tyske professoren Klaus Schwab, som fortsatt leder forumet.

Best kjent for de årlige møtene som holdes i Davos i januar. Politiske ledere, næringslivsledere, eksperter, samfunnstopper og journalister møtes for å diskutere globale utfordringer som økonomisk utvikling, konflikter og klimaendringer.

Skal møte May

Ifølge forumets grunnlegger og leder Klaus Schwab vil noen av de viktigste diskusjonstemaene være samarbeid om handel, klima og kampen mot terrorisme.

– Det er helt avgjørende å ha Trump sammen med oss, sa Schwab på en pressekonferanse forrige uke.

I tillegg til å delta på møtet, skal Trump også treffe statsminister Theresa May, for «å styrke det spesielle forholdet mellom USA og Storbritannia», ifølge presidentens talskvinne Sarah Sanders. Presidenten avlyste nylig et besøk til London der han skulle ha åpnet USAs nye ambassade.

Kun kvinnelige møteledere

Blant de over 2500 gjestene er også kronprinsparet og statsminister Erna Solberg (H). Solberg skal være en av syv såkalte «co-chairs», møteledere for forsamlingen.

Statsminister Erna Solberg (H) er en av årets syv møteledere. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

WEF har tidligere fått kritikk for den lave andelen kvinner på møtet, skriver CNBC. Som svar på kritikken er alle årets møtelederne kvinner.

På listen finner man blant annet sjef for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde. I en felles kronikk skriver Solberg og Lagarde at kampanjene metoo og equalpay danner et bakteppe for årets møte.

– Tiden er ute for diskriminering og overgrep mot kvinner. Tiden har kommet for at kvinner skal blomstre, skriver de.

Utdanning for jenter og kvinners helse er blant hovedsatsingsområdene til den norske regjeringen i utviklingspolitikken, og Solberg skal lede noen av debattene om dette i Davos.

– En finger på pulsen

Eide beskriver WEFs toppmøte som en unik møteplass.

– Verdens økonomiske forum har aktiviteter året rundt, men dette er virkelig kjernen i virksomheten. Møtet gir oss som deltar mulighet til å ha en finger på pulsen til det internasjonale samfunnet ved inngangen til et nytt år.