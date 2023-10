Solberg til kontrollkomiteen: – Ikkje fleire saker der eg har vore inhabil

I brevet svarer Solberg på ei rekkje spørsmål ho har fått frå kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Ut ifrå det eg kjenner til i dag er det ikkje fleire saker der eg har konkludert med at eg burde ha bedt om råd for å vurdere min habilitet på bakgrunn av den kunnskapen eg då hadde om min ektemann sine aksjeeigarskap, skriv Solberg i brevet.

Ho meiner framleis det er umogleg å gjennomgå alle saker frå eiga regjeringstid på nytt.

Tidlegare har Solberg sagt at ho nok burde ha meldt seg inhabil i saker knytt til Norsk Hydro og kanskje også oljeskattepakken.

Høgreleiar Erna Solberg (t.h.) og ektemannen Sindre Finnes. Foto: Leif Rune Løland

– Saka er framleis alvorleg

Høgreleiaren fortel også at ektemannen Sindre Finnes opererte med «to porteføljar» i sin aksjehandel.

– Ein som han heldt skjult for meg og ein som han selde seg ut av ved årsslutt for å unngå at den kom til syne i offentlege register.

Solberg skriv vidare at den andre porteføljen er den han orienterte henne om.

Frode Jacobsen er nestleiar i kontrollkomiteen.

Han seier Solberg gjentek i brevet at det har vore hennar ansvar å beskytte eigen habilitet som statsminister, og at ho burde spurt og grave meir.

– Likevel går det fram av brevet at ho ikkje tok ansvar for å undersøke om ting var i orden, sjølv etter gjentekne spørsmål frå media, seier han.

– Dette understrekar at saka framleis er svært alvorleg for Solberg, legg han til.

Frode Jacobsen, nestleiar i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: NRK

Ikkje inhabil i pandemi-tiltak

I brevet til komiteen seier at ho ikkje kan sjå at ho var inhabil i avgjerder om tiltaksnivå under koronapandemien.

– Til samanlikning er ein ikkje inhabil ved behandling av nivået på inntektsskatten, sjølv om både ein sjølv og ektefellen betalar inntektsskatt, skriv ho.

Grunde Almeland seier at svara frå Solberg utfyller det biletet komiteen treng for å gjere ei grundig vurdering av sakene.

– Det står att mykje arbeid for komiteen, blant anna ei munnleg høyring der vi kan følgje opp med ytterlegare spørsmål som vi framleis ikkje har fått klarleik i, seier han.