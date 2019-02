Klokken 04.32 natt til lørdag får Mali Storli Engedal en oppringning fra politiet på Hamar. Ektemannen hennes har falt, får hun beskjed om. Klokken hans har ringt nødnummeret, men de får ikke kontakt med ham.

Mali befinner seg i familiens hus i Oslo, og forteller politiet at mannen bor hos en kompis på Hamar i anledning en kompistur.

Funnet bevisstløs og blodig

Politiet rykker ut til adressen kona oppgir. En knapp halvtime senere finner de Toralv Østvang svimt av, blodig og forslått med tre brudd i ansiktet på badegulvet.

67-åringen husker ingenting, alt er tåkete.

– Pappa ble reddet av en smartklokke. Han har falt litt tidligere, men han er fortsatt ung og det har aldri vært snakk om at han skal ha noen trygghetsalarm, forteller datteren Kirsti Østvang.

FLAKS: Datteren Kirsti Østvang mener faren hadde veldig flaks ettersom han hadde på seg klokka rundt håndleddet da han falt. Foto: Privat

Hun tror faren antageligvis har stått opp i løpet av natten for å gå på do, der han har svimt av og falt i gulvet.

– Falldetektoren på smartklokka blir utløst og ringer automatisk nødetatene dersom han ikke reiser seg etter ett minutt. For den nye smartklokka til Apple Watch er fallinnstillingen automatisk dersom du er over 65 år, forteller Kirsti Østvang, som til vanlig jobber som teknologijournalist for Dinside.

LOGG: Smartklokkens logg på mobilappen viser hvor raskt det gikk fra fallet ble registrert til politiet kom. Foto: Privat

Nå ligger faren til observasjon på Elverum sykehus med brudd over øyet og tre brudd i kjeven.

BRUDD I KJEVEN: Fallet førte til skader rundt øyet og tre brudd i kjeven. Foto: Privat

– Det kunne gått så mye verre. I hele formiddag har vi spurt oss; hva hadde skjedd hvis han ikke hadde hatt på seg smartklokke? Han hadde ikke med seg mobilen på badet. Det er helt utrolig at han fikk så raskt hjelp fra alarmen gikk, til politiet fant ham. Det var et alvorlig fall, kanskje reddet klokka livet hans, sier Kirsti Østvang.