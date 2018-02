Slik vil de hjelpe kriminell ungdom

I 2017 ble det registrert 3140 straffbare forhold blant unge under 18 år. Det er en økning på 25,3 prosent fra 2016, ifølge kriminalstatistikken i Oslo, Bærum og Akershus.

Det vil Uteseksjonen i Oslo gjøre noe med. Hver dag året rundt patruljerer de sentrum, og oppsøker personer som antas å stå i fare for å utvikle, eller som har utviklet, problemer i tilknytning til rus og kriminalitet.

– Vi ønsker å være synlige i sentrum sammen med bydelene som kjenner ungdommene, sier SaLTo-koordinator ved Uteseksjonen, Nana Mensah, til NRK.

Tillit er sentralt i arbeidet til Uteseksjonen, som er en del av Velferdsetaten. De vil gjøre det enklere for unge å få hjelp. Denne uken har de en felles satsing med bydelene, med mål om å komme i kontakt med unge mennesker som oppholder seg i sentrum.

– Vi ønsker å være trygge voksne som de unge kan henvende seg til, og finne ut hva de er opptatt av. Hva synes de om fritidstilbudet? Hva får dem til å trekke seg til sentrum?

Forebygging av rus og kriminalitet er også en del av arbeidet de gjør i vinterferien.

– Ved å være synlige håper vi å unngå uønskede hendelser. Vi vil også bygge relasjoner med ungdommene. Fordi bydelene kjenner dem på en måte, og vi i sentrum kjenner dem på en annen måte, håper vi å danne et bedre helhetsbilde av ungdommene, sier Mensah.

– Fortsetter å slå og sparke når folk ligger nede

Jarle Kolstad er seksjonsleder i forebyggende seksjon i Oslo politidistrikt, enhet øst.

Han er spesielt bekymret for voldskriminalitet blant unge. Den har blitt mer brutalt de siste årene, sier han.

– Før slo man kanskje et slag eller to og så sluttet man der, men nå ser vi at folk faller i bakken og det blir fulgt opp med slag og spark også etter at folk har falt i bakken, sier Kolstad til NRK.

Han forteller at sosiale medier bidrar til at store grupper møtes til slagsmål.

– Det er blitt et hardere miljø. Mindre respekt for autoriteter og å høre på hva voksne, sier Kolstad.

– Det er selvfølgelig bekymringsfullt at kriminaliteten blant ungdommen har økt, men frem til i fjor har kriminaliteten gått ned over en seksårsperiode, sier Nana Mensah Foto: NRK

Har blitt flere ungdommer

Uteseksjonen er imidlertid mindre bekymret for voldsøkningen.

– Vi vet at det oppstår episoder i ny og ned, som for eksempel krangler og slåsskamper. Det er selvfølgelig bekymringsfullt at kriminaliteten blant ungdommen har økt, men frem til i fjor har kriminaliteten gått ned over en seksårsperiode, sier Mensah.

Hva tror du er årsaken til at tallene øker nå?

– Det er vanskelig å vite hva som er årsaken, for de kan være veldig komplekse og sammensatte. Det kan handle om levekår, fattigdom, salg av narkotika osv., eller at unge mennesker som slåss og filmer hverandre på sosiale medier o.l. Vi ser ikke så mye av dette.

Janne Stømner, som leder enheten for forebygging ved Oslo politidistrikt, sier at økningen de to siste årene kommer etter en drastisk nedgang fra 2007 til 2015.

– Når du tar i betraktning at antall ungdommer har vokst betraktelig i denne perioden, er det kanskje ikke så rart at det kommer en liten stigning, sier hun til NRK.