Slik vil de europeiske landene åpne for turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg forstår godt at man planlegger utenlandsreiser. Mange lengter etter å dra til utlandet nå. Men samtidig er det en ustabil situasjon i mange land, og for så vidt også i Norge selv om vi har en form for kontroll som få andre har, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Norge utreder i disse dager hvordan et vaksinepass kan brukes. En avgjørelser kan komme snart. Flere land har enten tatt vaksinepass i bruk eller sier de ønsker å gjøre det.

RÅDER: Direktør Camilla Stoltenberg i FHI. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Mitt råd, selv om det vil bli mulig å reise en del steder – og selv om en er vaksinert, ha en plan B for å feriere i Norge, sier Stoltenberg.

Vaksineeffekt?

Selv om enkelte land åpner for innreise, er det viktig å huske på at man må i karantene i ti dager når man kommer tilbake til Norge. Kun Færøyene, Grønland og noen områder i Finland er unntatt fra dette.

– Det er et problem for oss i hele Europa nå at det er stadig flere muterte virus. Dette har vi begynt å se noen steder i Norge, og vi er ikke glade for det. Det kan få konsekvenser for vaksineeffekten, men det følges veldig nøye opp, og hittil har vi ikke fått noen store utbrudd av andre varianter enn den britiske, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

RØDT: Også Island ble rødt på FHIs kart denne uken. Dermed er det bare noen steder i Finland du slipper karantene når du returnerer til Norge. Foto: FHI

Sist sommer opererte Norge med gule, grønne og røde land, ut fra smitten i landet. Nå er det kun gule og røde land, fordi UD fraråder alle ikke nødvendige reiser til utlandet.

Hver uke oppdaterer FHI kartet som hittil i år har vært helt rødt på kontinentale Europa.

Kravet er nå færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene og mindre enn 4 prosent positive koronaprøver i snitt per uke, siste to uker.

Dette er status på våre mest populære ferieland:

Spania

STRANDLIV: 3. april i år var det folk på stranda Barceloneta beach i Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

Spania har 210 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Det er altså fortsatt høye smittetall i Norges feriefavoritt når vi søker sol og varme. Før pandemien reiste nordmenn mer enn én million ganger i året til landet med tapas, solkyst og vakre øyer.

Nå er det ikke karantenekrav ved ankomst til Spania, men alle reisende som ankommer Spania fra land med høy smitte må fremvise gyldig dokumentasjon på negativ covid-19-test, skriver UD.

Reisebransjen håper myndighetene kan gjøre forskjell på regioner med lite smitte, og ikke bare regne landet som helhet. Dette er ett hovedønske fra bransjen dersom regjeringen åpner opp for reiser til Europa.

– Vi håper smittetallene kan vurderes på regionsnivå. Det er store forskjeller på Mallorca og Fastlands-Spania, sier Marie-Anne Zachrisson, country manager i Ving til Aftenposten.

Sverige

FØR PANDEMIEN: Stranden ved Kilesand på Syd-Koster i Bohuslän i Sverige avbildet i 2018. Foto: Erik Johansen / NTB

Vårt hardt koronarammede naboland i øst er vanligvis det landet nordmenn drar mest på ferie til, hårfint foran Spania.

Sverige har 770 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Nordmenn må vise frem et gyldig sertifikat med negativ covid-19-test for å få reise inn i Sverige. Landet anbefaler også karantene i syv dager og to nye tester etter at du ankommer, ifølge Visit Sweden.

Danmark

SKAGEN: Folksomt i feriefavoritten Skagen i Danmark i 2017. Foto: Halvard Alvik / NTB

«Det er dejlig å være norsk i Danmark», sier Visit Denmark. Før pandemien, i 2018, reiste nordmenn 642.000 ganger til våre naboer over Skagerrak, ifølge SSB.

Danmark har 165 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Denne uken ble det flertall i det danske Folketinget for en gjenåpningsplan i fire trinn. Ett av elementene handler om turisme.

I fase en som starter til uken åpnes det for innreise fra gule land, i fase to droppes test og isolasjon for de vaksinerte, i fase tre tolereres høyere smittenivå når man reiser til og fra, og i fase fire åpnes det for koronapass.

Dette skal tre i kraft når EU-koronapass er innført. Det forventes at det skjer 26. juni, skriver Danmarks Radio.

Koronapass kan inkludere bevis for vaksine, negativ koronatest eller gjennomgått sykdom.

Danmark bruker fargekoder på land, som i Norge. Kriteriene for de ulike fargekodene endres i løpet av de fire fasene. En av grunnene er at flere blir vaksinert, og at man dermed kan tåle en noe høyere risiko.

Per i dag brukes gult og oransje nivå på land med under 20 smittede per 100.000 innbyggere per uke.

Turister skal kunne reise til Danmark fra gule og oransje land i fase to, som er planlagt å starte 1. mai, men dette kan endres.

Et åpent land lukkes når det er 30 smittede per 100.000 innbyggere. I fase tre flyttes grensen til 50 og 60 smittede per 100.000 per uke for henholdsvis gule og oransje land.

Men dette skal først tre i kraft når alle borgere over 50 år er vaksinert med første dose.

Det ventes å gjelde fra 14. mai.

Færøyene og Grønland

Dette er av få steder nordmenn i dag kan reise til uten å måtte gå i karantene når man kommer hjem. Det er krav om negativ koronatest ved innreise til Færøyene og Grønland.

I tillegg til Færøyene og Grønland gjelder dette også for enkelte deler av Finland. Dette er sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Finland

I tillegg til dokumentasjon på negativt testresultat, anbefales det å ta en test ved ankomst på flyplassen. Dette er et gratis tilbud. Ved innreise anbefales frivillig karantene i 14 dager.

Den anbefalte karantenen kan kortes ned ved at det legges frem to koronatester med negativt resultat. Den første testen må være tatt høyst 72 timer (tre døgn) før ankomst til Finland og vise et negativt resultat. Den andre testen kan tas tidligst 72 timer (tre døgn) etter ankomst til Finland.

Karantene anbefales frem til testresultatet fra den andre testen foreligger.

Finland har 106 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Lørdag bestemte regjeringen i Norge at sykehusdistriktet Syd-Österbotten i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet, og Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til Syd-Österbotten.

Island

Tilreisende testes ved grensen og må være på karantenehotell inntil en test nummer to også viser negativt for covid-19.

Det gis fritak fra dobbel testing og tilhørende innreisekarantene for personer som fremlegger dokumentasjon på gjennomgått covid-19-sykdom eller dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon mot covid-19.

Per i dag er alle land unntatt Grønland regnet som risikoland ved innreise til Island.

Se FHIs smittekart med røde og gule land her

Island har 23 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Hellas

Alle innreisende må per i dag vise negativ test og være i sju dagers karantene. Hellas ønsker at vaksinepass blir tatt i bruk slik at innreisende skal slippe karantene. Dette kan gjelder turister fra flere land allerede til uken.

KRETA: Parasoller på stranden ved Falasserna på Kreta i Hellas. Bildet er tatt i 2019. Foto: Halvard Alvik / NTB

Det opplyste regjeringen på torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det blir en prøveåpning. Dette innebærer at besøkende kan komme enten med vaksinesertifikat eller test-bevis, sier talsperson Aristotelia Peloni.

Regjeringen håper å åpne turistsesongen i midten av mai.

Hellas har 387 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Tyrkia

Tyrkia har 889 smittede per 100.000 i uke 13 og 14.

Smitten er altså svært høy i landet som nordmenn vanligvis foretar over hunder tusen feriereiser til årlig.

Alle reisende til Tyrkia må vise negativ covid-19 PCR-test utført 72 timer i forkant av innreise til Tyrkia, samt fylle ut et skjema, ifølge UD.

Italia

Etter å ha blitt rammet først og hardest av pandemien i Europa, var Italia en av de første til å åpne igjen i juni i fjor.

HOVEDSTADEN: En besøkende tar et bilde i Mausoleo di Augusto i Roma 3. mars i år. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Italia har 399 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Reglene nå er at fem dagers karantene er obligatorisk frem til 30. april.

Frankrike

Frankrike har 762 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Fra 12. mars kan reisende som kommer fra EU-land, reise – forutsatt en negativ covid-19-test innen 72 timer etter avgang og en erklæring som indikerer at de ikke har noen Covid-symptomer, ifølge CNN.

Tyskland

Tyskland har 276 smittede per 100.000 i uke 13 og 14, ifølge ECDC.

Tyskland har ifølge UD opphevet de korona-betingete grensekontrollene og kravet om kritisk innreisegrunn for reiser fra Norge. Fra og med 30. mars 2021 må reisende med fly før avreise kunne dokumentere negativ covid-19-test overfor flyselskapet.

Flere land med vaksinepass

Romania (352 smittede per 100.000 i uke 13 og 14), Estland (770) og Polen (839) tillater at vaksinerte eller personer som har hatt covid-19 slipper hurtigtest og karantene. Praksisen kan være ulik fra land til land.