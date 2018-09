Slik påvirker uværet trafikken

Gurli Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor konsern, opplyser at uværet først og fremst kommer til å påvirke flytrafikken ved de største, regionale flyplassene.

– Det kommer ikke til å bli noen store konsekvenser for Oslo lufthavn, og da mener jeg masseinnstillinger og den slags. Det kan forekomme små forsinkelser. Vi vet at det er utfordringer ved Bergen, Stavanger, Haugesund, Ålesund og Kristiansand, sier hun og ber folk sjekke flightstatus hvis de skal reise fra disse flyplassene.

– I tillegg vil det gjelde enkelte små lufthavner. De som skal dit eller skal hente noen som kommer derfra sjekke flightstatus på nettsidene våre, eller via flyselskapet.

Meteorologisk institutt har hevet farenivået til rødt i flere fylker på grunn av uværet og meteorologene forventer full storm og bølger på opp til sju meter i Oslofjorden.

Ifølge varselet vil det være farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Broer kan bli stengt, og takstein og takplater kan blåse av hus og bygninger.

Det er verre enn noen gang før ifølge vaktmester i småbåthavn på Sørlandet. Du trenger javascript for å se video. Det er verre enn noen gang før ifølge vaktmester i småbåthavn på Sørlandet.

Stengte togstrekninger

Togstrekningene Råde-Fredrikstad, Åndalsnes-Bjorli, Stavanger-Egersund, og Kristiansand-Egersund er stengt, melder NSB på sine nettsider.

Samtidig er det forsinkelser noen steder på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Dovrebanen på grunn av vanskelige værforhold.

– Vi forbereder oss på at det kan skje ting utover kvelden. Vi har litt ekstra beredskap i dag, altså flere folk på jobb enn normalt, sier pressevakt Randi Folke-Olsen hos Bane NOR.

NSB opplyser også at de øker beredskapen, blant annet med et stort diesellokomotiv i Egersund, som skal bidra til å dra togene løs dersom det oppstår uforutsette situasjoner på grunn av uværet.

SLIK BEVEGER UVÆRET SEG: Utover dagen vil vinden øke på til full storm, og vindkastene er ventet å komme opp i 30–40 meter per sekund i Oslofjorden. Indre strøk kan få vindkast på 25–30 meter per sekund.

Oppfordrer til å la bilen stå

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter om å vise aktsomhet og la bilen stå i ekstremværet. Situasjonen overvåkes nøye og entreprenørene til Statens vegvesen er varslet og satt i beredskap.

– Veier, bruer og andre deler av vår infrastruktur kan bli skadet i ekstremværet. Samtidig kan det bli vanskelig å sende ut både våre egne og entreprenørenes ansatte for å utføre reparasjoner før været roer seg, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

EKSTREMVÆR PÅ VEI: Et tre har veltet over den mest trafikkerte gaten i Kristiansand, Vestre Strandgate ved Rutebilstasjonen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Båter stanses av ekstremværet

En Color Line-ferje kunne fredag ettermiddag ikke legge til kai i Larvik på grunn av været, skriver Tønsbergs Blad. Ferja var på vei fra Danmark uten passasjerer og gods.

Selskapet har kansellert ettermiddags- og kveldsferjene mellom Hirtshals og Kristiansand og Larvik fredag. Flere andre avganger er også innstilt, ifølge selskapets ruteoversikt.

Color Line har kansellert flere avganger på grunn av det varslede uværet fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fjord Line opplyser til NTB at de har innstilt avgangen fra Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen fra Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra fra Bergen til Stavanger på formiddagen, og deretter videre til Hirtshals, går som planlagt.

Fergesambandet Mortavika-Arsvågen på E39 nord for Stavanger, blir innstilt etter klokken 18. Dagens siste ferge går fra Mortavika klokken 18.00 og fra Arsvågen klokken 18.10. Ny vurdering klokken 04.00 i natt, ifølge Fjord1.

DFDS opplyser at deres avgang fra Oslo til København går til planlagt tid klokka 16.30 fredag, men at skipet forlenger tiden i Oslofjorden, slik at de unngår den verste stormen i høy sjø.

Stena Line går også til avtalt tid fra Oslo klokka 19.30, og seiler mot Frederikshavn med intensjon om å legge til kai. Men avhengig av vindstyrke og vindretning, kan skipet bli nødt til å returnere til Oslo uten å ankomme Danmark. Transportreisende får mulighet til å kansellere.