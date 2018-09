Uværet på Østlandet oppjusteres til rødt nivå

– Vi oppgraderer farenivået til rødt for områdene Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, forklarer statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Det er dagens ferske prognoser som viser enda kraftigere vind enn torsdag, som gjør at Meteorologisk institutt har landet på rødt nivå. Rødt er nivået for ekstremvær der det er fare for store ødeleggelser og reell fare for at liv går tapt.

For de andre områdene i Sør-Norge som blir truffet av dagens kraftige lavtrykk, forblir farenivået på oransje nivå. Rogaland og Agder-fylkene får ikke ekstremvær, men kan få helt opp til full storm. I Hordaland blir det også full storm, men farenivået er på gult nivå.

Inntil seks meter høye bølger

Uværet ventes å slå inn over Rogaland og Sørlandet allerede ved 14-tiden fredag. Deretter vil vinden bevege seg innover fjellet og mot Østlandet.

– Denne vinden har også med seg inntil seks meter høye bølger som vil ramme Vestfold og Østfold spesielt, forklarer statsmeteorolog Vibeke Wauters Thyness.

Stille for stormen på Sjøsanden i Mandal i Agder. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Hold deg unna stormen

Utover dagen vil vinden øke på til full storm, og vindkastene er ventet å komme opp i 30-40 meter per sekund i Oslofjorden. Indre strøk kan få vindkast på 25-30 meter per sekund. Flere steder langs kysten regnes det som farlig å være ute i småbåt på grunn av høye bølger.

– For folk betyr dette et uvanlig vær som vi ser veldig sjelden. Det er all grunn til å ta dette alvorlig, og ikke oppsøke farlige situasjoner. Hold deg unna, ikke gå ut for å se på stormen. Sikre alt av løse gjenstander og sett bilen i garasjen, sier Thyness og legger til:

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Det er sjelden kost, sier hun.

Lavtrykket har potensial for å lage store skader over store områder. Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsregler. Folk bes om å sikre løse gjenstander og innstille seg på strømbrudd.

– Hent barna tidlig

Mosby Oppvekstsenter i Kristiansand ber foreldre om å hente barna sine før klokken 14.00 fredag. Foto: Skjermdump

Flere skoler i Kristiansand ber nå foreldre hente barna sine rett etter skoleslutt fredag. På Mosby skole oppfordres foreldre om å hente barna senest klokka 14.00. Elevene ved Haumyrheia skole vil bli sendt hjem etter 4. time, kl. 13.15. Grim Ungdomsskole opplyser i en SMS om at skoledagen foreløpig går som normalt, men at at de vil vurdere tiltak fortløpende.

Kommunen har også bedt om at alle uteaktiviteter avlyses etter klokken 12. Fredag morgen avholdte kommunen et beredskapsmøte for å forberede seg på uværet.

– Det vi gjør nå er egentlig å forberede oss på hvordan skal vi håndtere situasjonen, hvis dette slår skikkelig ille til, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune hadde i morgentimene fredag et eget møte for å planlegge beredskapen foran det ventede ekstremværet. Kommunen ber foreldre på utsatte steder om å hente barn på skoler, SFO og barnehager før uværet slår inn. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Økt beredskap og kansellerte avganger

NSB opplyser at de øker beredskapen, blant annet med et stort diesellokomotiv i Egersund, som skal bidra til å dra togene løs dersom det oppstår uforutsette situasjoner på grunn av uværet.

Også Agder Energi har økt beredskapen på nettsentralen og styrken på utemannskaper. De frykter flere kunder kan miste strømmen som følge av trær som kan falle over strømlinjene.

Skagerak Nett setter full beredskap fra fredag klokken 14. Dette innebærer at alt tilgjengelig mannskap forberedes for å rette feil som kan oppstå i nettet i Vestfold og Grenland.

Color Line har kansellert flere avganger på grunn av det varslede uværet fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Color Line har kansellert ettermiddags- og kveldsferjene mellom Hirtshals og Kristiansand og Larvik fredag. Flere andre avganger er også innstilt, ifølge selskapets ruteoversikt. Fjord Line opplyser til NTB at de har innstilt avgangen fra Langesund til Hirtshals fredag formiddag og kveldsavgangen fra Hirtshals til Stavanger. Ferja som skal dra fra Bergen til Stavanger på formiddagen, og deretter videre til Hirtshals, går som planlagt.

Stavanger universitetssjukehus førebur seg på den varsla stormen i dag. Torsdag var det møte med blant andre luftambulansen og AMK.

– Vi sikrer også egne gjenstander på sykehuset, sier Olav Østebø ved sykehuset.

Avlyser Preikestolen-løp

På grunn av uværet i vente i Rogaland, blir Preikestolen maraton avlyst.

– Meldinger om ekstremt mye nedbørsmengder, sterk vind og lav temperatur gjør det utfordrende for oss å legge til rettet for et sikkert løp, opplyser løpsleder Willy Steinskog.