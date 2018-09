Beskjeden fra nødetatene: Hold dere innendørs

Meteorologisk institutt hevet fredag farenivået fra oransje til rødt for vindkastene som er ventet inn over Østlandet.

Allerede nå i ettermiddag har vinden begynt å skape problemer flere steder på Østlandet.

– Jeg kan knapt huske at det har vært rødt varsel for Oslo. Det er svært sjelden. Vi har økt bemanningen for å være forberedt, og vi ber folk om å feste alle løse gjenstander og holde seg innendørs hvis de ikke må ferdes ute, sier brigadesjef Håvard Bakken ved Oslo brann- og redningsetat.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i infoenheten opplyser at de til enhver tid har 56 brannmannskaper på vakt i hovedstaden. På grunn av uværet er det tre ekstra brannmannskaper på vakt, i tillegg til en brigadesjef på hjemmevakt.

BER FOLK HOLDE SEG INNE: Brigadesjef Håvard Bakken ved Oslo brann- og redningsetat. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Vi anbefaler selvfølgelig ikke å ta noen sjanser på å ferdes der hvor vindkastene er så sterke at man ikke har kontroll på egen kropp. Det er heller ikke noe poeng at barn skal være ute og leke om det er storm i kastene. Det er nok noe alle foreldre vil tenke på.»

Ifølge Dalen er det først og fremst 110-sentralen som får den største utfordringen under et uvær, på grunn av mange samtidige henvendelser.

Herjer på Østlandet

Vinden har nå begynt å forårsake problemer flere steder på Østlandet. Ved Holmlia i Oslo har et tre blåst over ende og knust en bil. Føreren kom fra det uten skader.

Like i nærheten, på Ekebergsletta, har en rekke fotballmål blitt tatt av vinden. Politiet har nå sperret av området og anmoder publikum om å holde seg unna.

I Sandefjord bistår brannvesenet og politiet med å feste takplater som har blåst av et bygg i Storgata. På Fylkesvei 295 har flere ledninger falt over veien, slik kjøretøy er delvis sperret.

I Porsgrunn har 200 kvadratmeter med bølgeblikkplater blitt revet av et låvetak i Bergsbygda.

På Hamar har taket løsnet fra klubbhuset til Vang Fotballag. Hedmarken Brannvesen skriver på Twitter at dette er en forvarsel på som vil komme utover kvelden og natten.

BER FOLK OM Å SIKRE GJENSTANDER: Brannvesenet på Hedmarken ber nå folk sikre gjenstandene sine. Dette er klubbhuset til Vang Fotballklubb. Foto: Hedmarken Brannvesen

På Sørlandet har politiet fått melding om flere hendelser den siste timen.

En person har fått deler av et garasjetak i hodet i Lindesnes. Personen skal være ved bevissthet, og fraktes til sykehuset i Kristiansand med ambulanse.

– Livsfare

Meteorolog John Smits sier det kan være livsfarlig å gå ned på svaberg og i strandsonen for å se på ekstremværet.

Han mener uværet i hovedsak vil føre til tre ting når trær blåser over ende: Strømbrudd, stengte veier og innstilte tog hvis trær faller over kjøreledninger.

– I tillegg bør folk være oppmerksomme på takstein, takplater, hagemøbler, stillas og presenninger, sier Smits.

ADVARER: Statsmeteorolog John Smits. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ifølge Smits kommer den sterkeste vinden Lista i Vest-Agder ved 18-tiden i kveld, og ved Hvaler i Østfold rundt klokken 22. Meteorologen varsler også at tidevannet kan bli 70–90 centimeter høyere enn normalt mot kvelden.

Politiet har styrket bemanningen

Oslo-politiet har styrket bemanningen fredag kveld.

– Det er gjort for å kunne håndtere hendelser i Oslo, Asker og Bærum. Foreløpig er det stille før stormen, og ingen alvorlige hendelser per nå, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth klokken 16.15.

Politiet påpeker at det er meldt høyeste farenivå, og ber folk respektere det.

– Vi ber folk følge oppfordringen om å holde seg mest mulig innendørs. Takstein, trær og løses gjenstander kan bli farlige i vinden. Folk bør ikke være ute med mindre det er strengt nødvendig, sa operasjonsleder Tor Jøkling tidligere på dagen.

Operasjonslederen oppfordret folk til å sikre trampoliner, utetelt og stillaser.

SLIK BEVEGER UVÆRET SEG: Utover dagen vil vinden øke på til full storm, og vindkastene er ventet å komme opp i 30–40 meter per sekund i Oslofjorden. Indre strøk kan få vindkast på 25–30 meter per sekund.