Slik blir 2019 for lommeboka

– Kan du ikke vise meg den figuren som viser reallønnsveksten, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, til en kollega.

De smiler når grafen viser seg på skjermen. Det er nemlig seks år siden reallønnsveksten har sett slik ut.

De fleste nordmenn i arbeid vil få mer å rutte med neste år, ifølge ekspertene.

Ikke siden 2013 har reallønnen økt så mye som den vil i 2019. Det vil si lønnsøkning minus prisvekst.

ØKTE RENTER: Til tross for at rentene går opp, vil de fleste nordmenn ha mer å rutte med i 2019, tror ekspertene.

Positiv vekst i husholdningene

2018 er straks over og Norges fremste økonomieksperter spår hva det nye året vil bringe.

– Vi tror forbruket i 2019 kommer til å øke, sier Due- Andersen, sjeføkonom i Handelsbanken.

Hun forteller at nordmenn har vært litt reserverte, og at stemningen i norske husholdninger har bremset i året som har gått.

VIL BRUKE MER: Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, tror på en vekst i husholdningene i året som kommer.

– Det er nok på grunn av det som skjer i boligmarkedet, men også den turbulensen som har vært globalt. Men vi tror det vil bli et strekt arbeidsmarked i 2019, som bidrar til positiv vekst i husholdningene, sier hun.

De fleste vil få mer å rutte med

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, tror 2019 vil bli et bra år for norsk økonomi.

– Oljeselskapene planlegger for kraftige investeringer offshore, det er veldig bra for norsk oljerelatert industri som har hatt dårlige år. Forbrukerne får bra reallønnsvekst, forteller Bruce.

ET GODT ÅR I VENTE: Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, tror folk vil få ca. 2 prosent mer å rutte med i 2019 på grunn av reallønnsveksten.

SSB spår at kjøpekraften vil øke med 2.5 prosent i 2019, men de med boliglån må trekke fra økt rente, som mest sannsynlig vil stige med 0.5 prosentpoeng.

– Gitt at de fleste får rundt 2 prosent økt kjøpekraft vil det for de aller fleste være mer enn nok til å kompensere for at rentene går litt opp, sier Bruce.

Men gode spådommer til tross, uro i internasjonale markeder er en stor usikkerhetsfaktor for lille Norge. I tillegg til at vinterens høye strømpriser kan påvirke lommeboka.