Slakter fengselets nye millioninvestering: – Våre erfaringer er skremmende

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet:

Kriminalomsorgsdirektoratet arbeider for at både ansatte og innsatte skal være trygge. Det gjør vi blant annet i samarbeid med de tillitsvalgte. Som en del av dette har vi nylig installert kroppsskannere i en rekke fengsler, et supplerende tiltak som kombineres med våre øvrige undersøkelsesmetoder. Det går likevel aldri an å sikre seg hundre prosent mot at det ikke smugles for eksempel rusmidler inn i fengselet, men etaten arbeider godt med dette, og vi ser da også stadig at kontrollene gir resultater.

Det er nylig installert en utviklingsenhet hos leverandøren her i Norge, hvor kriminalomsorgen sammen med leverandøren videreutvikler kroppsskannerne i tråd med behovene og tilbakemeldingene fra fengselsenhetene. I uke 48 skal det være et møte hvor brukerne av skannerne, altså et utvalg ansatte fra fengslene, vil gi sine tilbakemeldinger til leverandøren og hvor Kriminalomsorgsdirektoratet også vil være til stede. Ut fra dette skal vi jobbe videre for å tilpasse og forbedre skannerene ytterligere.

Det er viktig å merke seg at det ikke er slutt på å bruke kroppsvisitasjoner i fengslene. Det man derimot skal ha slutt på, er de rutinemessige visitasjonene uten spesifikk begrunnelse. I den forbindelse var det viktig å sørge for en rask endring i fengslenes praksis, slik at de er i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og de dommene som henholdsvis Høyesterett og Gulating lagmannsrett nylig avsa om dette. Det ble derfor gitt foreløpige føringer fra KDI om hvordan kontrollene skal utføres, og blant annet presisert at alternative undersøkelsesformer alltid skal vurderes før eventuell kroppsvisitasjon; eksempelvis ytre visitasjon av innsattes klær og gjenstander, bruk av metalldetektor og/eller kroppsskanner der det er tilgjengelig, samt undersøkelse med hund. Kroppsvisitasjon kan fortsatt gjennomføres så lenge det skjer etter en faglig vurdering og undersøkelsen er begrunnet i konkrete og viktige sikkerhetshensyn. Og da som hovedregel trinnvis, det vil si at den som blir visitert aldri er helt naken på hele kroppen samtidig. Vurderingene som gjøres her, skiller seg ikke fra de som ansatte foretar hver eneste dag. Vi arbeider nå med å supplere føringene med nye retningslinjer.

Igjen må det understrekes at det ikke er et mål å fjerne adgangen til visiteringene, men å unngå ubegrunnet og vilkårlig bruk av dem. Vi har som nevnt installert kroppsskannere i en rekke fengsler. Under bruken av skannerne gjør vi nå nyttige erfaringer som igjen brukes til å justere programvaren i dem, slik at de i størst mulig grad fanger opp det vi ikke skal ha inn i fengslene, enten dette handler om rusmidler eller uønskede gjenstander.