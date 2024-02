Forvaringsdømte «Thomas» (27): – Uten behandling, kan jeg ikke bli løslatt

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks 28 forvaringsdømte soner i fengsler som ikke er tilrettelagt for det, noe Rettshjelpsentralen mener er et alvorlig problem.

Forvaringsdømte Thomas har sonet to år i Halden fengsel og mener soningen ikke har gitt ham mulighet til å bli rehabilitert.

I Halden fengsel soner flere forvaringsdømte, til tross for at fengslet ikke er en forvaringsanstalt.

Thomas sin forsvarer, Lars Mathias Undheim, mener at hans klient sin situasjon er et klart og grovt brudd på straffegjennomføringsloven og forvaringsforskriften.

Rettshjelpsentralen i Kirkens Bymisjon har blitt kontaktet av flere forvaringsdømte som ønsker å bli flyttet til en forvaringsenhet for å få behandling som gjør at de kan søke løslatelse.

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomføre en evaluering av forvaringsordningen.

– Jeg har et sterkt ønske om å bli bedre, og jeg skal sørge for å gjøre min del av det, sier Thomas.

I fjor ble han dømt til seks års forvaring.

Å dømmes til forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet.

Thomas er dømt for å ha mishandlet tre av sine tidligere samboere. Han ble også dømt for frihetsberøvelse, vold, trusler og tvang.

27-åringen ble varetektsfengslet før rettssaken. Nå har han sonet to år i Halden fengsel. Soningen her har ikke gitt ham mulighet til å bli rehabilitert, fordi fengslet ikke er tilrettelagt for forvaringsdømte.

– Med mitt ståsted i dag, uten behandling, så kan jeg ikke bli løslatt, sier Thomas.

NRK er kjent med Thomas sin fulle identitet. Men av hensyn til de fornærmede og familien omtales han med et fiktivt navn.

Halden fengsel er et høysikkerhetsfengsel med plass til 227 innsatte. Bak murene soner flere forvaringsdømte, men fengslet ikke er en forvaringsanstalt. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Ansatte i Halden fengsel har sagt opp og valgt å bli arbeidsledig på grunn av krevende forhold i fengslet. På to år har 80 betjenter sluttet.

Soning uten innhold

Forvaring er en tidsubestemt straff. Derfor skal forvaringsdømte få en mer individuelt tilrettelagt soning enn andre straffedømte.

Soningen skal inneholde kartlegging, jobb i fengselet, atferdstrening, programvirksomhet og undervisningstilbud.

Men i Halden fengsel har ikke Thomas fått det han har krav på.

Thomas er dømt for å ha begått alvorlige lovbrudd. For å bli løslatt en dag, må han ha hjelp til å endre seg, forteller han. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

I tillegg til forvaringsdommen, er Thomas også straffedømt fire ganger tidligere.

Han har flere ganger etterspurt psykolog, hjelp hos DPS og rusmestring, uten hell.

– Jeg har sendt utallige brev og bedt om tiltak og behandling. Jeg har vært inne på cella store deler av tiden min. Det eneste positive er at jeg har vært ganggutt. Da kan jeg lage mat til de andre og vaske avdelingen, sier Thomas.

I Norge finnes det fem forvaringsavdelinger: I Ila fengsel, Trondheim fengsel, Bredtveit kvinnefengsel, Kroksrud fengsel og Berg fengsel. Avdelingene har til sammen 121 forvaringsplasser. I dag er det 149 innsatte som er idømt forvaringsdom. Det betyr at 28 forvaringsdømte soner i fengsler som ikke er tilrettelagt for det. Flere av dem soner i Halden fengsel. Siden 2015 antallet forvaringsinnsatte økt med 62 prosent.

Truer rettssikkerheten

At en rettsstat som Norge har en ordning som ikke fungerer, er alvorlig, mener Hege Levin.

Hun er avdelingsleder i Rettshjelpsentralen i Kirkens Bymisjon.

– At plassmangel medfører at mange ikke får den behandlingen de har krav på for å kunne løslates, er svært alvorlig og et stort rettssikkerhetsproblem som er i strid med våre menneskerettslige forpliktelser, sier Levin.

Hege Levin, avdelingsleder i Rettshjelpsentralen i Kirkens Bymisjon, mener forvaringsdømte ofte ikke får rettighetene sine i form av rehabilitering. Foto: privat

For at forvaringsdømte skal kunne løslates, må de på nytt møte foran en dommer som skal vurdere om gjentakelsesfaren er redusert.

– Uten program og tiltak som støtter rehabiliteringen til den domfelte, får han ikke påvist at gjentakelsesfaren er redusert. Får han ikke påvist dette, har domfelte ingen ende i sikte, sier Lars Mathias Undheim.

Undheim er Thomas sin advokat.

– I ytterste konsekvens åpner dette opp for at hele menneskeliv råtner bort i fengselet.

Dette har forvaringsdømte krav på: Ekspander/minimer faktaboks Målet er at den innsatte skal endre adferd for å kunne blie løslatt trygt tilbake i samfunnet. Forvaringsdømte skal derfor settes inn i et fengsel eller en avdeling som er særskilt tilrettelagt for dette. Vedkommende skal som hovedregel ikke plasseres sammen med domfelte som ikke er idømt forvaring og skal ha tiltak som innholder dette: Adferdstrening

Arbeidstrening

Lovbruddsrelatert og annen programvirksomhet

Undervisning og fritidsaktiviteter

Den domfelte skal oppnå en gradvis tilpasning til samfunnet gjennom mer ansvarskrevende gjennomføringsformer og større frihet.

Kartlegge den enkeltes forutsetninger og utarbeide systematiske gjennomføringsplaner. For å kunne løslates fra en forvaringsdom kreves det at man kan dokumentere at det har skjedd en endring. At man er rehabilitert. Dersom man ikke får behandlingen man har krav på kan man ikke dokumentere slik endring. Forvaringsdømte kan risikere å ikke bli løslatt fordi de ikke har blitt rehabilitert. De kan i realiteten bli sittende livet ut. Kilde: Kriminalomsorgen og Rettshjelpsentralen, Kirkens Bymisjon.

Undheim har sendt flere klager til Halden fengsel. Men har fått negativt svar tilbake.

– At min klient har sonet de første to årene av sin forvaringsdom i et fengsel som ikke er særlig tilpasset hans behov som forvaringsdømt, er et klart og grovt brudd på straffegjennomføringsloven og forvaringsforskriften, sier Undheim.

I besøksrommet i Halden fengsel har Thomas hatt flere samtaler med sine forsvarere om hvordan soningsforholdene er i Halden fengsel. Her sitter Thomas med sin forsvarer Eivind Abrahamsen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Han mener klienten hans er et skremmende eksempel på hvordan kriminalomsorgen håndterer forvaringsdømte.

Halden fengsel: – Krevende

Thomas har fritatt Halden fengslet for taushetsplikten. Men fengslet ønsker ikke kommentere enkeltsaker.

– Vi erkjenner at det er krevende å ha forvaringsdømte i et høysikkerhetsfengsel, da de økonomiske rammene er krevende med bakgrunn i at vi ikke er en forvaringsanstalt, og ikke får finansiert plassen, sier fengselsleder Helge Valseth.

Fengselsleder Helge Valseth i Halden fengsel forteller at det i dag er for få forvaringsplasser, og utviklingen gjør at misforholdet mellom tallet på forvaringsdømte og antall plasser dessverre er blitt større. Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Thomas har flere ganger bedt om å betale psykolog selv, ved hjelp og støtte fra familien.

Men han mener Halden fengsel ikke har vært samarbeidsvillig. Fengslet fraskriver seg ansvaret og skylder på helsetjenestene.

– Kriminalomsorgen legger på sin side til rette for at disse tjenestene praktisk sett kan utføres i våre fengsler, og vil alltid videreformidle den innsattes ønsker og behov til helse.

Blir kontaktet av flere forvaringsdømte

Rettshjelpssentralen i Kirkens Bymisjon har blitt kontaktet av flere forvaringsdømte som ønsker å bli flyttet til en forvaringsenhet. Målet er få behandling som gjør at de kan søke løslatelse.

Men plassmangel gjør at det ikke er mulig å bli flyttet. Årsaken er en kraftig økning i antall at forvaringsdømte.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har flere ganger påpekt utfordringen og behovet for å etablere flere forvaringsplasser.

Espen Hambre er avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Han mener det behov for særskilt tilpassede plasser. Foto: Kriminalomsorgens Flickr-side

Mer psykisk uhelse og komplekse utfordringer og behov er utfordringene, ifølge Paal Espen Hambre. Han er avdelingsdirektør i KDI.

– Situasjonen er krevende, og vi gjør det vi kan, blant annet ved å øke antallet plasser innenfor eksisterende budsjett og ved hjelp av ekstramidler. Det er likevel ikke nok, sier Hambre.

Regjeringen: Har oppnevnt utvalg

Norsk straffegjennomføring bygger på målsettingen om rehabilitering.

Det finnes ikke livstidsstraff i Norge, og alle straffedømte skal i prinsippet ut av kriminalomsorgen og leve et liv i frihet.

Thomas sonet i en lignende fengselscelle i Halden fengsel. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Regjeringen ser veldig alvorlig på den økte andelen innsatte i fengsel med sammensatte utfordringer i form av psykiske lidelser eller rusproblemer, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp).

I fjor oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal gjennomføre en evaluering av forvaringsordningen.

– Utvalget skal også utrede hvordan innsattes helse, særlig med vekt på alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet.

Søkte flere ganger om å flytte

Thomas har søkt seg til andre fengsler over 40 ganger.

I starten av januar fikk han beskjed om at han skulle flytte til en forvaringsplass i Trondheim fengsel.

Det skjedde like etter at NRK tok kontakt med Halden fengsel.

– Jeg synes det er spesielt at når NRK tar kontakt med fengselet, beslutter plutselig Kriminalomsorgen å overføre en forvaringsinnsatt til en forvaringsanstalt i bytte mot en annen forvaringsinnsatt, sier forsvarer Undheim.

Få dager etter NRK møtte Thomas i Halden fengsel ble han flyttet til en forvaringsanstalt i Trondheim fengsel. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

– Det hele bærer preg av et forsøk på å dekke over kritikken som min klient har rettet mot fengselet, legger han til.

Thomas har nå sonet tre uker i Trondheim fengsel. Han håper at han snart vil bli tatt inn i forvaringsprogrammet.

– Det er fortsatt et stort problem at jeg ikke har fått den behandlingen jeg har krav på. Hvis jeg ikke får det nå, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet at det er flere enn meg i samme situasjonen. Nå håper jeg å bli en bedre mann. Jeg skal gjøre det jeg kan for å endre meg, sier Thomas.

En innsatt begikk nettovergrep mens han sonet voldtektsdom i Halden fengsel. Nå er mannen dømt til seks års forvaring.