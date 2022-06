Skytingen i Oslo: Dette vet vi om den siktede 42-åringen

Da politiet møtte pressen i dag tidlig, fortalte sa politiadvokat Christian Hatlo at mannen som i natt ble pågrepet for skytingen er en kjenning av dem fra tidligere.

Etter det NRK får opplyst, undersøker politiet nå om skal ha blitt radikalisert de siste årene.

42-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terror. To personer er drept og flere er skadet etter skyteepisoden som rammet hovedstaden i natt.

NRK har gått igjennom mannens dommer. Han er tidligere straffedømt for grov vold og oppbevaring av narkotika:

I 1999 ble han først dømt til 10 måneder i fengsel for en knivstikking på en nattklubb. Da ankesaken gikk i lagmannsretten ble han frikjent på flere av tiltalepunktene.

I dommen kommer det fram at domstolen tok hensyn til hans lave alder og «åpenbare psykiske problemer». Han ble istedenfor dømt til 30 dagers fengsel.

I februar 2016 ble han dømt for å ha oppbevart 100 gram kokain. Forholdene lå flere år tilbake i tid.

Han fikk 30 dager ubetinget fengsel, og 90 dager ubetinget fengsel. Han måtte også betale til sammen 21.500 kroner i inndragning og saksomkostninger.

I 2019 ble mannen pågrepet og siktet etter at det ble skutt mot en bolig i Oslo. Etter det NRK får opplyst ble ikke mannen dømt for dette forholdet.

I september 2020 ble han dømt for å ha gått med en foldekniv på et offentlig sted. Han fikk 12.000 i bot.

Fra Iran

42-åringen er bosatt i Oslo sentrum. Han er en norsk statsborger, men opprinnelig fra den kurdiske delen av Iran. Han kom til Norge på starten av 90-tallet sammen med resten av familien.

I de gamle dommene kommer det frem at mannen er uføretrygdet.

– Forsvareren har fremhevet at ingen har plikt til å bidra til sin egen straffeforfølgning og at dette i alle fall må gjelde for en tungt medisinert person med diagnosen paranoid schizofreni. Etter bevisførselen må det legges til grunn at tiltalte i lang tid har vært bosatt i Norge, men at han har fått uføretrygd fra 2013, står det i dommen fra 2016.

I forbindelse med en varetektsfengsling i 2007 er mannens helse også et tema.

– Siktede fremstår som svært nedstemt, og retten forutsetter at han snarest får sine vanlige medisiner mot depresjon, står det.

I en kjennelse fra 2021 står det at den siktede «har hatt psykiske problemer i en årrekke som PTSD, vrangforestillinger og konsentrasjonsvansker»

Mannens motiv er foreløpig ukjent, men politiet utelukker ikke at handlingen kan settes i sammenheng med siktedes helse.

– I en samlet vurdering antar politiet at gjerningsmannen hadde som motiv å skape alvorlig frykt. Psykiatri er også en teori, sier påtaleansvarlig Christian Hatlo

Mannen er fremdeles ikke avhørt, og han har byttet forsvarer.

Cecilie Nakstad var først oppnevnt som mannens forsvarer, men bekrefter overfor NRK at hun ikke lenger er det. Naktstad sier til NRK at hun aldri møtte 42-åringen.

Han representeres nå av advokat John Christian Elden. .