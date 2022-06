Skyting ved utested i Oslo sentrum – etterforskes som terror

Politiet bekrefter at to personer er døde etter skytingen i en populær utelivsgate i Oslo sentrum.

Hendelsen etterforskes som terror, melder Oslo politidistrikt i en pressemelding.

I tillegg er flere personer skadet. Minst 19 personer får behandling av helsevesenet.

Medievakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus bekrefter at syv pasienter har kommet inn til Ullevål, og at 11 personer er sendt til legevakten. En person er sendt til Ahus.

Tre personer er hardt skadet, sa innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt i en kommentar til pressen tidligere på natta.

Tyder på at det er en person

Like før klokka 01.20 ble en person pågrepet av politiet i nærheten av åstedet like etter hendelsen, melder politiet.

– Alt tyder på at det bare er en gjerningsperson, sier Barstad.

Gjerningsmannen er kjent for politiet tidligere, får NRK opplyst. Han skal natt til lørdag ikke ha ønsket å samarbeide med politiet.

Siste nytt om skytingen i Oslo sentrum Du trenger javascript for å se video.

Skytingen skal ha skjedd ved Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er kjent for å være et samlingssted for homofile.

Tidlig lørdag morgen jobber fortsatt politiet på stedet og har samlet vitner. Disse får oppfølging av sosial vakttjeneste på legevakten om nødvendig. Store områder er sperret av.

Politiet har også styrket bemanningen i tilfelle det skulle bli flere hendelser.

– Politiet melder dette som en PLIVO-hendelse. Så vidt vi vet er det kun brukt skytevåpen, som vi har funnet to av til nå, sier Barstad.

Alle ansatte er trygge

Alle de ansatte på Per på hjørnet er i god behold, skriver baren på Facebook. De er alle rystet etter nattens hendelser.

Per på hjørnet skriver på Facebook at alle ansatte er i god behold. Foto: Skjermpump 25.06.2022

Alle på London pub er også trygge.

– Skytingen i natt er helt forferdelig og ren ondskap. Våre tanker går til de døde, skadde og pårørende. Alle ansatte på London er trygge og fysisk uskadd. Ta vare på hverandre i denne tiden, skriver puben på Facebook.

Dette skriver London Pub på Facebook etter hendelsen. Foto: Skjermdump

– Skytingen utenfor London pub i Oslo i natt var et grusomt og dypt rystende angrep på uskyldige mennesker. Mine tanker går til de rammede og deres pårørende, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, sier Støre.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er også orientert om hendelsen.

– Jeg holdes løpende orientert om skytingen i Oslo. Dette er en svært alvorlig hendelse som ryster oss alle, sier Mehl til NRK.

Politiet definerte hendelsen som PLIVO, pågående livstruende vold, og rykket ut med store styrker. Foto: Javad Parsa / NTB

– Angrep på kjærligheten

–Skuddene utenfor London pub i Oslo er et angrep på kjærligheten. Det er et angrep på friheten til å elske hvem man vil. Mine tanker går til alle dem som på ulike måter er rammet av denne brutale handlingen, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun har selv planer om å gå i pride-paraden i dag for å vise støtte til alle dem som fortsatt kjemper den harde kampen for å være seg selv.

Leder for Venstre, Guri Melby sier det er forferdelig å våkne til denne nyheten.

– Natt til dagen der vi skulle gå i pride-tog og feire at alle skal kunne leve sine liv i frihet. Mine tanker går først og fremst til de pårørende, til alle som er berørt og til alle som nå kjenner seg utrygge, sier hun.

Med forbehold om at motivet ikke er kjent ennå, sier leder for Unge Høyre Ola Svenneby til NRK at dette virker målrettet mot homobevegelsen.

– Hvis det er det, viser det verdien og nødvendigheten av å gå i homoparaden og å feire pride, sier Svenneby.

Leder for Frp Sylvi Listhaug er også dypt rystet og hennes tanker går til familie og venner av de drepte og alle andre som er rammet.

– Vi vet ikke noe om motivet for skytingen, men det er åpenbart at slikt skaper alvorlig frykt generelt, og spesielt blant homofile med tanke på hvor og når dette skjedde. Nå må vi bidra til at de som er usikre og redde skal føle seg trygge, sier hun.

Sivile hjalp politiet

Politiet fikk hjelp av sivile for å få kontroll på gjerningsmannen. Det sier Barstad under en pressebrifing i firetiden.

– Det er politiet umåtelig takknemlige for, sier han.

Flere sivile bidro også i det livreddende arbeidet.

Politiet vet ikke noe om motivet for skytingen enda, da den pågrepne ikke har forklart seg. De har gjennomsøkt boligen til mannen og har

Dette skal være bagen gjerningspersonen hadde med seg. Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi har teknikere inne hos han nå som jobber med undersøkelser, sier vaktleder Roger Hjertø ved kriminalvakta hos Oslo-politiet til NRK.

Han opplyser at politiet foreløpig ikke har avhørt den pågrepne.

Pride setter krisestab

Pride-ledelsen i Oslo har satt krisestab etter hendelsen. Det bekrefter pressesjef Rohan Sandemo Fernando i Pride til NRK.

– Våre tanker går til de pårørende og de skadde. Oslo Pride har satt krisestab og er i løpende dialog med politi og andre relevante instanser, sier Fernando.

Når det gjelder lørdagens pride-parade i Oslo vil Pride komme tilbake til dette etter dialog med politiet.

Kommunikasjonsrådgiver Sidsel Linden i Politidirektoratet sier det gjøres vurderinger rundt om det skal settes inn tiltak rundt lørdagens feiring.

– Det blir det tatt ei vurdering på i dag. Det har vært et møtet om det blir innført tiltak eller andre ting, men det blir vurdert i dag, sier Linden til NRK.

– Aldri trodd dette skulle skje i Oslo

Et vitne NRK har snakket med var inne på London Pub da det ble avfyrt skudd.

– Jeg var i ytre bar på London da det skjedde. Jeg merket bare at det kom et skudd, og jeg ble truffet av et glasskår. Det kom flere og flere og flere skudd, så jeg rømte inn på indre bar og forsøkte å få med meg så mange som mulig, sier han til NRK.

Han forteller at det oppsto panikk på utestedet.

– Først skjønte ikke folk hva som skjedde, men så ble det panikk, sier han.

Morten Sommerstad var i kjelleren på utestedet. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

Morten Sommerstad var innerst i kjelleren på utestedet.

– Plutselig kom det mennesker inn der vi stod. Alle løp til en korridor med nødutgang. Der ble vi stående, og ingen visste helt hvor vi skulle gå eller hva som skjedde. Det var veldig kaos, sier Sommerstad.

Han sier at alle kom seg i sikkerhet.

– Jeg hadde aldri trodd dette skulle skje i Oslo, sier Sommerstad.

Et tredje vitne sier til NRK at det oppstod kaos inn til utestedet Elsker. Vitnet stod i køen da folk begynte å løpe fra stedet.

– Å se at folk løp og var oppriktig redde i ansiktet skremte meg, sier vitnet.

Vakten slapp de som stod i kø på utsiden inn på utestedet. Der oppholdt vitnet og en venn seg i rundt en time, før utestedet stengte og gjestene ble sendt ut. Der ble vitnet møtt av store politistyrker og ambulanser.