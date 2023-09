Høyre er den store vinneren i skolevalget. Partiet har fått støtte fra 21,9 prosent av elevene på videregående skoler landet over, en oppgang på 8,9 prosentpoeng fra 2019.

Det er første gang siden 2013 at Høyre er største parti i skolevalget.

– Jeg tror iallfall vi kan erklære generasjon Greta Thunberg død, utbrøt Unge Høyre-leder Ola Svenneby på ungdomspartiets valgvake.

Fremskrittspartiet er overraskende nest største parti. 19,5 prosent av elevene har stemt på Frp. Med en oppgang på 11,4 prosentpoeng går partiet mest fram av samtlige i årets skolevalg.

JUBELVALG: Unge Høyre i Tromsø kan feire et kjemperesultat i årets skolevalg. Foto: Erik Waagbø / NRK

For Arbeiderpartiet er valget en real nedtur. Støtte fra 17,0 prosent av skoleelevene gjør at partiet bare er tredje størst. Det er en nedgang på 9,5 prosentpoeng fra 2019. For to år siden fikk Ap 23,3 prosent av stemmene i skolevalget.

JUBEL: Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

Samlet får de fire partiene på høyresiden, nemlig Høyre, Frp, Venstre og KrF, støtte fra 53,6 prosent av velgerne.

Venstresiden, med Ap, Sp, SV og Rødt, samt MDG, får totalt 40,7 prosent av stemmene.

Valgdeltakelsen i skolevalget var 76,3 prosent.

SV er fjerde største parti i skolevalget. Partiet får støtte fra 11,1 prosent av velgerne, en fremgang på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

Også Venstre gjør det som regel godt i skolevalg, så også i år. Men støtte fra 9,4 prosent av velgerne betyr at partiet faller noe tilbake sammenlignet med valget i 2019.

Skolevalget 2023 Nasjonale resultater i skolevalget 2023. Elevene har stemt som om det var et fylkestingsvalg. Sammenlignet med tilsvarende valg i 2019. Parti Oppslutning Endring 21,9% H +8,9 19,5% FRP +11,4 17,0% AP −9,5 11,1% SV +1,3 9,4% V −0,7 6,0% SP −2,1 3,8% MDG −7,1 2,8% KRF +0,5 2,7% R −2,3 5,7% Andre −0,5 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Kilde: Sikt

Da elevene stemte som om det var et lokalvalg forrige gang, i 2019, stemte 60 prosent av elevene på partiene som står på rødgrønn side i rikspolitikken, nemlig Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt, samt MDG.

34 prosent stemte på partiene som står på høyresiden i rikspolitikken, altså Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

To år senere tok blå side innpå med om lag sju prosentpoeng.

Ved valget i år er det altså sterk borgerlig dominans, med Høyre og Frp som de to største partiene.

Skulevalet 2023 Ekspander/minimer faktaboks Elevar på vidaregåande skular i Noreg deltek i skulevalet. I år er 391 skular med. Valet blir arrangert 4. og 5. september, og 368 skular meldte inn resultat innan fristen. Skulevalet blir arrangert i valår. Valet skal gje elevane opplevinga og ei praktisk erfaring av å delta i eit demokrati. Valet liknar eit ekte val, elevane stemmer ved å legge stemmesetelen sin i ei valurne. Elevane kan i år stemme på partia som stiller til val i fylkestingsvalet i fylket der skulen ligg. NRK samanliknar årets resultat med skulevalet i 2019. Det er fleire grunnar til dette. Valarrangøren samanliknar sjølv resultata med skulevalet i 2019.

Valet for fire år sidan var førre gong elevane stemte som om det var eit fylkestingsval. Skulevalet i 2019 er dermed meir samanliknbart med årets val enn skulevalet i 2021 er.

I meiningsmålingar og i valet neste veke blir resultatet samanlikna med 2019.

I de tre siste skolevalgene har Høyres resultat vært betydelig svakere i skolevalget enn i det reelle valget.

Arbeiderpartiets oppslutning i skolevalgene har lignet mer på det reelle valgresultatet.

Det er Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Utdanningsdirektoratet – som gjennomfører skolevalget og utarbeider resultatene.