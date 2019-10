Skei Grande: – Jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre

Søndag ble det kjent at hele sentralstyret og partiledelsen i Venstre stiller seg til disposisjon for partiet og ønsker å fortsette i partiledelsen.

Ved midnatt natt til mandag gikk fristen ut for å komme med forslag til komiteen som skal foreslå ny ledertrio.

Et dårlig lokalvalg har for alvor aktualisert spørsmålet om ledelsen i partiet bør fornyes, og mange lokallag har gitt tilbakemelding til valgkomiteen som går i samme retning.

På vei ut av Venstres sentralstyremøte mandag ventet journalistene på den pressede partilederen, med spørsmål om uenighetene innad i partiet.

– Gjør det inntrykk at de aller fleste fylkeslagene ønsker fornyelse i partiledelsen?

– Nå har jeg gitt mitt svar og nå skal valgkomiteen få gjøre jobben sin, svarte Skei Grande.

– Vet hvor mye det skal jobbes

På spørsmål om hvorfor hun stiller til gjenvalg, svarte Venstre-lederen at hun tror hun er «best» person til jobben.

– Det er fordi jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre. Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, og hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg også at jeg kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sa Skei Grande.

– Men må du ikke la andre slippe til og også få den erfaringen?

– Akkurat hvem som skal slippes til er det valgkomiteens som skal finne ut, svarte Skei Grande.

Sveinung Rotevatn sier han har tillit til jobben Trine Skei Grande gjør, men vil ikke svare på om han støtter at hun fortsetter som leder. Foto: Bård Siem / NRK

Rotevatn: – Skal ikke mene noe om andres kandidatur

En av dem som av flere ønskes som ny partileder er Sveinung Rotevatn. Han har sagt at han stiller seg til disposisjon for nye oppgaver i Venstre dersom partiet ønsker det.

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon for valgkomiteen. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Rotevatn på vei ut av sentralstyremøtet før han la til:

– Jeg vil gjerne understreke at jeg synes at Trine gjør en god jobb for partiet og at jeg har tillit til den jobben hun gjør, sa han.

Men på oppfølgingsspørsmål om han støtter Skei Grande som leder i fortsettelsen, var ikke Rotevatn like klar.

– Nå må valgkomiteen og partiet få lov til å diskutere. Så skal ikke jeg mene noe om andre sine kandidatur, men bare meg selv. Og jeg sier at jeg stiller meg til disposisjon for komiteen, sa han.

– Når du sier at du stiller deg til disposisjon for valgkomiteen, betyr det at det ikke er noen begrensninger for hvor du kan sitte i partiet?

– Det vil jeg ikke ha en dialog med dere om, men det kommer jeg til å ha en dialog med valgkomiteen om, sa Rotevatn.