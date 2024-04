Finske medier: Politiker pågrepet for skyting etter riksdagsmøte

Et sent møte i Riksdagen som fortsatte over midnatt, får medier til å stille spørsmål om Vornanen hadde med seg våpenet på jobb.

– Det er noe som er opp til politiet å etterforske, sier Riksdagens generalsekretær Antti Pelttari til HBL.

Plenumsmøtet i Riksdagen skal ha fortsatt til klokken 02 natt til fredag, men det er uklart når Vornanen dro, skriver avisen HBL.

Vornanen skal være en ivrig jeger, og har derfor tillatelse til å ha våpen. Til vanlig arbeider han i politiet.

Vornanen er løslatt lørdag, opplyser partisekretær Harri Vuorenpää i Sannfinnene, ved 19-tiden lørdag. Det skriver Helsingin Sanomat.

Konflikten startet ved 03.30-tiden

Bråket som ledet til skyteepisoden skal ha startet ved 03.30-tiden i Helsingfors sentrum.

Finsk politi har lørdag sendt ut en pressemelding der det fremkommer at en 54 år gammel mann havnet i en krangel med en mann fra et annet selskap, på utestedet og karaokebaren Ihku.

PÅGREPET: Vormanen er inne i sin første periode på riksdagen og representerer det høyrepopulistiske regjeringspartiet Sannfinnene. Foto: Riksdagen

– Utenfor tok plutselig den 54 år gamle mannen frem det registrerte finkalibervåpenet han hadde med seg. Han pekte løpet på våpenet mot de tilstedeværende. Etter dette skøyt mannen ett skudd i bakken, skriver politiet i pressemeldingen.

Fanget på film

Politiet opplyser at de etter loven ikke kan bekrefte mannens identitet. Men flere finske medier skriver at det dreier seg om Vortanen, og landets toppolitikere kommenterer at det dreier seg om en folkevalgt.

Det er fortsatt tidlig i etterforskningen og hvordan Vornanen stiller seg til mistankene mot ham er ikke kjent.

Det er et overvåkingskamera som har tatt opp hendelsen.

– Det er ikke noe annet å opplyse om saken for øyeblikket. Ved behov vil politiet gi mer informasjon etter hvert som etterforskningen skrider frem.

Skandale

Både statsminister og presidenten i Finland kommenterer saken.

– En kriminalsak mot en folkevalgt riksdagsrepresentant er alltid en svært alvorlig sak, skriver Finlands statsminister Petteri Orpo til avisen Helsingin Sanomat.

Riksdagen kan etter grunnloven § 28 bestemme at et riksdagsmedlems oppdrag opphører «dersom et riksdagsmedlem er dømt til fengsel for forsettlig forbrytelse ved rettskraftig dom», skriver HBL.

KOMENTERER: President Alexander Stubb, her avbildet tidligere i år. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Den finske presidenten Alexander Stubb sier til det finske nyhetsbyrået FNB at han regner med at det finske rettssystemet avklarer en slik sak som dette. Det er ikke opp til en president å avhøre om Vornanen kan fortsette som riksdagsrepresentant, sier han videre.

Partileder for Sannfinnene sier hendelsen politiet beskriver er svært alvorlig.