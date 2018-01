Skei Grande om rykter: – Jeg synes det er ganske ondsinna

– Det er sikkert mye man kan ta selvkritikk på, men det er forskjell på det og det å bli framstilt som overgriper på nettet.

Det sa Skei Grande til NRK noen timer før hun gikk ut på Slottsplassen som ny statsråd i dag.

I dag ble hun kulturminister. I går gikk hun ut i VG og Aftenposten og avviste et rykte som har gått om henne i lengre tid.

Rykter av seksuell karakter knytta til en fest for ti år siden har spredd seg i sosiale medier.

– Jeg er ingen overgriper, sa hun til Aftenposten i går, da hun for første gang kommenterte ryktet offentlig.

Skei Grande mener det er aktører som forsøker å skremme henne fra innflytelse, ifølge avisa.

– Jeg har behov for å legge dette bak meg, og sette ned noen påler på det jeg føler går på integriteten løs, sier Skei Grande til NRK i dag.

– Hva kan du si om opphavet til disse ryktene?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det mer enn jeg har gjort. Men det har kommet utrolige anklager på mange områder som jeg hadde behov for å slå tilbake på, sier hun.

– Jeg har behov for å si at vi har levd vanlige liv

Skei Grande sier hun har behov for å fortelle sin versjon av rykteflommen, men vil ikke gå i detalj om innholdet i ryktene eller om hennes historie.

– Du vil ikke si noe om den versjonen?

– Den versjonen har jeg fortalt Erna, sier Skei Grande.

På torsdagens pressekonferanse om de nye statsrådene i den blågrønne regjeringen, kommenterte også Erna Solberg den betente saken.

Statsministeren påpekte at det at Grande blir utnevnt til statsråd, er et tydelig signal.

– En naturlig del av at man utnevner statsråder er at man snakker om vanskelige saker. Trine har vært helt åpen med meg om denne saken. Jeg har sagt at det vi har snakket om, forblir mellom oss to. Men når hun blir statsråd i dag så er det selvfølgelig et tydelig signal.

Solberg fikk også spørsmål om hvordan hun har forsikret seg om at de nye regjeringsmedlemmene ikke har noen skjeletter i skapet.

– Jeg mener vi har gjort en sjekkejobb på dem som skal bli statsråder og statssekretærer også tidligere. Alt som dreier seg om ting som kan være vanskelig for deg som statsråd, som kan være vanskelig for regjeringen eller som kan være grunner til at du ikke burde bli det, må legges på bordet, sa statsministeren og Høyre-lederen.

HAR FORTALT HISTORIEN: Statsminister Erna Solberg har fått Trine Skei Grandes versjon av historien. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Ondsinna rykteflom

– Grande, hva vil du si om denne rykteflommen?

– Jeg synes det er ganske ondsinna. Vi ser hvordan det baller på seg og utvikler seg i kommentarfeltet, og blir verre og verre. Jeg må si at folk må tenke litt over hva som er kildene til det de påstår, og at folk er ansvarlig for det de skriver om andre i sosiale medier. Det gjelder ikke bare vennene dine, men også oss som er tillagt å gjøre en jobb for flere, sier hun.

– Hva gjorde at du valgte du å gå ut med dette selv?

– Fordi det verserte de sykeste rykter i ulike kommentarfelt og hos ulike samfunnsdebattanter. Jeg må også få lov til å forsvare meg, selv om det ikke er en behagelig ting å gjøre, sier hun.

– Vokst opp på fest

Skei Grande sier hun håper saken ikke skremmer folk fra å drive med politikk.

– For det er ikke så mange som står i akkurat dette. Det har vært krevende, sier hun.

– Du sa til Aftenposten i går at du ikke var noen overgriper. Hvorfor hadde du behov for å si det?

– Fordi jeg ser det settes ut de utroligste rykter på sosiale medier om ulike overgrep. Jeg er en helt vanlig dame, vokst opp i Trøndelag, vokst opp på fest, vi har sikkert hatt mange øyeblikk fra livet vårt der vi ikke har framstått som statsråder. Jeg har behov for å si at vi har levd vanlige liv, men det betyr ikke at noen skal få lov til å fremstille en som en overgriper og sette ut noen av de ryktene som er satt ut på sosiale medier, sier Skei Grande.

NRK har vært i kontakt med mannen som involveres i ryktet etter at Skei Grande omtalte det offentlig, men han har ikke ønska å kommentere saken.

Ifølge Venstres pressesjef har partiet ikke mottatt noen varsler eller bekymringsmeldinger om Skei Grande. Leder i Unge Venstre sier at det ikke er kommet noen bekymringsmeldinger eller varsler om Skei Grande til ungdomsorganisasjonen.

– Vil bli møtt med store forventninger

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, sier at Skei Grandes kommentarer om ryktespredning den siste tiden har gitt Venstre-lederen en turbulent start som statsråd.

Når hun nå tar fatt på jobben som kulturminister kommer hun til å bli møtt med store forventninger i miljøet, mener Takvam.

– I kulturlivet må hun finne seg i å bli møtt med store forventninger etter to Høyre-statsråder som har kommet på kant med det organiserte Kultur-Norge. Konflikten om kunstnerorganisasjonene selv skal oppnevne medlemmene til stipendutvalgene er ett eksempel på en problemstilling som Skei Grande må ta raskt stilling til, sier kommentatoren.

OVERØST MED BLOMSTER: Trine Skei Grande fikk mer blomster enn hun klarte å bære da hun kom ut på Slottsplassen etter å ha blitt utnevnt til kulturminister. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Som partileder i Venstre har kursendring vært et av Skei Grandes hovedprosjekter, ifølge Takvam.

– Hun har lagt om den politiske kursen i en klar borgerlig retning som har endt opp i et regjeringssamarbeid med Frp. Det er et samarbeid som var utenkelig for kort tid siden.