Sju siktet for terrorplaner i Danmark

I alt 14 personer er pågrepet i forbindelse med en terroretterforskning i Danmark og Tyskland.

Sju er siktet i terrorsaken

Sju av dem er varetektsfengslet og siktet for å ha lagt planer om en eller flere terroraksjoner.

En større politiaksjon ble gjennomført på Sjælland fra 6. til 8. februar, opplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en pressemelding.

Påtalemyndigheten mener de pågrepne har skaffet seg våpen og ingredienser til sprengstoff – eller medvirket til dette.

I tillegg til de sju som er siktet skriver danske Ekstrabladet at ytterligere seks personer med tilknytning til saken vil bli framstilt for varetektsfengsling torsdag. I tillegg er én person pågrepet i Tyskland.

Vurderer terrortrusselen som «alvorlig»

– PET ser med stort alvor på denne type saker. Det er vår oppfattelse at der er personer som har intensjon om, og kapasitet til, å begå terrorangrep i Danmark, heter det blant annet i pressemeldingen.

PET skriver videre at de fremdeles vurderer terrortrusselen mot Danmark som «alvorlig», og at denne konkrete saken «ikke endrer denne vurderingen».

De skriver også at saken fortsatt går for lukkede dører, og derfor kan hverken PET eller Midt- og Vestsjællands Politi på nåværende tidspunkt opplyse noe ytterligere om saken.

Samarbeider med tyske myndigheter

PET opplyser at de har samarbeidet godt med tyske myndigheter i etterforskningen av saken.

Også tysk påtalemyndighet har opplyst om pågripelser i Danmark. Det skriver avisa Sjællandske Nyheder, som siterer den tyske avisa Volksstimme.

Påtalemyndigheten i byen Naumburg opplyser at det i helgen ble utstedt arrestordre mot tre menn med bakgrunn fra Syria. To av dem ble senere pågrepet i Danmark. Her skal også kjemikalier ha blitt beslaglagt.

Anklages for å ha kjøpt kjemikalier

I en meddelelse til avisen Sjællandske Nyheder skriver Klaus Tewes fra statsadvokaturen:

«På anmodning fra statadvokaturen i Dessau-Rosslau har Amtsretten lørdag den 6. februar udstedt en arrestordre mod tre menn av syrisk avstamming i alderen 33, 36 og 40 år.»

De anklages for å ha forberedt en alvorlig statsfarlig voldsdåd. Og de anklages for i januar å ha kjøpt adskillige kilo kjemikalier, som kan tjene til fremstilling av sprengstoff.

Midt- og Vestsjællands Politi innkaller sammen med PET til et pressemøte om saken i morgen, den 12. februar.