Sjokk og sorg i Oslofjordens hytteidyll

Lys tennes der drapet skjedde bare for et døgn siden. Blomster er plassert på det samme stedet for å minnes en kjær venn.

Drept med gjenstand

Stedet er en mann i slutten av 50-årene ble drept i går kveld ligger rett ved ferjekaia på Nakholmen. Naboer betegner det som et svært brutalt drap

Ifølge politiet er det brukt en gjenstand i utøvelsen av volden, men vil ikke si noe om hva slags gjenstand det dreier seg om.

– En person er siktet for drap og pågrepet. Det er en mann i 20-årene som er noe kjent av politiet fra tidligere, sier Kjetil Moen, fungerende leder for voldsseksjonen i Oslo-politiet, på pressekonferansen politiet holdt i ettermiddag.

Blind vold

Politiet legger til at det trolig ikke er noen relasjon mellom den avdøde og siktede. Mannen, er ifølge politiet statsborger i et annet nordeuropeisk land.

– Dette har gått veldig innpå oss, sier en mann som har hytte på Nakholmen. Ingen av naboene NRK har snakket med i kveld er i tvil om at dette er blind vold. Mannen i slutten av 20-årene ble observert da han roten rundt i flere båter ved båtbryggene. Han forsøkte å bryte seg inn i en hytte der ingen bor for tiden.

Hytteeiere på Nakholmen tenner lys for sin drepte venn dagen etter udåden. Foto: Ola S. Hana / NRK

Låser dørene heretter

I dag har hyttefolket samlet seg lange stunder ved øyas butikk for å stå sammen i sorgen. Vaktmesteren på øya vil ikke si hva han heter, men forteller at samholdet er svært godt. Det er 184 hytter på idylliske Nakholmen, de fleste er bebodd i sommerhalvåret.

– Her sto dørene ulåst inntil i går kveld. Nå kommer ingen hyttedører til å være ulåst lenger, sier han til NRK.

Kort fra sentrum

Ut til Nakholmen er det bare en kort ferjetur på en drøy halvtime fra Oslo sentrum. Mange turister tar en tur ut til en av de naturskjønne øyene om sommeren.

Mannen som er siktet for drapet kom rundt åttetiden i går kveld og halvannen time seinere ble politiet tilkalt etter at naboer oppdaget den drepte mannen med tilhørighet på øya.

Undersøkes psykisk

Personer på øya skal før drapet ha lagt merke til den pågrepnes atferd på øya og varslet politiet, ifølge Moen.

– Det er flere vitner på øya som har sett hendelsen og som har reagert på siktedes oppførsel i forkant.

Den siktede mannen vil bli avhørt og skal gjennomgå en psykisk undersøkelse.

– Det er for å finne ut om han har noen psykiatriske problemer eller andre problemer som gjør at han har utøvd en så brå og uventet vold. Det er ikke dagligdags, sier Moen.

Politiet har avhørt alle som var på øya. De jobber også med å kartlegge siktedes bevegelser i dagene før hendelsen.