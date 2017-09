Øyboere reagerte på oppførselen til siktede før drapet på Nakkholmen

På Nakkholmen ble en person pågrepet og siktet for drap etter at en person ble funnet drept ved fergeleiet på øya, som ligger like sør for Bygdøy i Oslofjorden, onsdag kveld.

Politioverbetjent Kjetil Moen fortalte at den pågrepne mannen er kjent for politiet fra før, for mindre forhold. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet forteller på en pressekonferanse at den pågrepne er en mann i slutten av 20-årene, som er utenlandsk statsborger fra Nord-Europa. Han skal være kjent av politiet fra før, men for mindre forhold. Offeret er en mann i slutten av 50-årene som har tilhold på Nakkholmen. Den siktede har ingen forbindelse til øya.

Ifølge politioverbetjent Kjetil Moen skal det ikke være noen relasjon mellom de to.

– Voldshendelsen skjedde brått og uventet, sier Moen.

Den siktede ble pågrepet på øya omlag 20 minutter at politiet fikk melding om drapet.

Øyboere reagerte på atferd

Åstedet for drapet på Nakkholmen voktes nå av polititjenestemenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Personer på øya skal før drapet ha lagt merke til den pågrepnes atferd på øya og varslet politiet, ifølge Moen.

– Det er flere vitner på øya som har sett hendelsen og som har reagert på siktedes oppførsel i forkant.

Den siktede mannen skal torsdag avhøres og gjennomgå en psykisk undersøkelse.

– Det er for å finne ut om han har noen psykiatriske problemer eller andre problemer som gjør at han har utøvd en så brå og uventet vold. Det eri ikke dagligdags, sier Moen.

Politiet har avhørt alle som var på øya. De jobber også med å kartlegge siktedes bevegelser i dagene før hendelsen.

Vil ikke uttale seg om våpen

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 21.15 fra vitner på stedet, og ankom øya etter sju minutter. Livreddende førstehjelp ble forsøkt på stedet, men offerets liv stod ikke til å redde.

Ifølge politiet er det brukt en gjenstand i utøvelsen av volden, men vil ikke si noe om hva slags gjenstand det dreier seg om.

– Vi har god oversikt over hva som har skjedd der ute, men ønsker ikke å gå ut så tidlig i etterforskningen med detaljer om hva slags gjenstand som er brukt, sier politioverbetjenten.

Moen vil hverken avkrefte eller bekrefte om det er snakk om en kniv.

Krimteknikere fra Oslo politidistrikt ryddet åstedet torsdag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix