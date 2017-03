Siv Jensen: – Trump hadde rett

– Han har egentlig sagt det samme som jeg har sagt, sier Jensen da NRK snakker med henne etter at hun talte til landsstyret i Fremskrittspartiet i dag.

– Vi har sett en utvikling i Sverige som ikke er bra og der man ikke har tatt asyl- og innvandringspolitikken på alvor, sier hun.

Under en tale president Trump holdt i Melbourne i Florida for to uker siden, overrasket han med å si «bare se hva som skjedde i Sverige i går», uten å vise til noe konkret som hadde skjedd i Sverige.

– Sverige. Hvem ville tro det? Sverige. De tok et stort antall inn. De har problemer, som de aldri hadde trodd var mulig, fortsatte Trump.

PRESIDENTEN OG FØRSTEDAMEN: Presidentparet i Florida i februar da Donald Trump holdt sin første store tale etter at han ble innsatt. Foto: Joe Raedle / AFP

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner fordi det ikke hadde skjedd noe spesielt i Sverige den fredagen, men Trump forklarte senere at det var en referanse til et TV-program han hadde sett kvelden før.

Tøff tone i valgkampen

Finansministeren og Fremskrittspartiets leder gjorde det klart at partiet hennes, i kommende valgkamp, vil kjempe for en tøff asyl- og innvandringspolitikk og advarte mot det hun kaller lovløse tilstander i nabolandet.

– Jeg har lenge advart mot utviklingen i Sverige fordi vi har sett utviklingen av parallelle samfunn og lovløse tilstander. Slik mener jeg vi ikke må få det i Norge, sier Jensen.

ENIG MED TRUMP: Jensen frykter lovløse tilstander i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Svenske tilstander

Selv om Trump ikke refererte til en konkret hendelse, gikk det ikke land tid før det smalt i Sverige. To dager senere var det store uroligheter i Rinkeby nord i Stockholm. Brennende biler, ungdommer kastet stein og politiet skal ha avfyrt et varselskudd.

NRK har besøkt bydelen flere ganger og politiet innrømmer at de har store utfordringer i området.

Krever unnskyldning

Men mange svenske politikere satt svært liten pris på at den amerikanske presidenten trakk fram Sverige som et negativt eksempel på hva innvandring kan føre til.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström vil ikke la Trump spre det hun kaller usannheter om Sverige.

– UD og ambassadene arbeider kontinuerlig med å spre et korrekt og rettferdig bilde av Sverige. Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av feilaktige opplysninger øker, sier hun i en uttalelse som mandag ble sendt til nyhetsbyrået TT og flere andre medier.