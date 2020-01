Siv Jensen: – Jeg ser frem til å lede partiet videre

– Tar du gjenvalg som partileder?

– Jeg har sagt i dag at jeg ser frem til å lede Frp inn i det videre arbeidet. Vi skal jobbe med å videreutvikle partiorganisasjonen, vi skal lage et nytt partiprogram, og ikke minst skal vi finne vår rolle som et aktivt opposisjonsparti som skal være både tøffere og tydeligere i tiden som kommer.

– Betyr det at du tar gjenvalg, ja eller nei?

– Jeg pleier alltid å svare valgkomiteen på disse spørsmålene, men jeg har altså sagt i dag at jeg ser frem til å lede Frp videre, og gleder meg til det.

Å lage et nytt partiprogram er prosess som vil vare helt inn til neste års landsmøte.

KLEMMER: Erna Solberg og Siv Jensen klemte da de møttes til debatt i Dagsnytt Atten mandag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. KLEMMER: Erna Solberg og Siv Jensen klemte da de møttes til debatt i Dagsnytt Atten mandag ettermiddag.

Solberg: Kompromisser er til det gode for landet

Det ble en dramatisk dag i norsk politikk.

Etter seks år, to måneder og 20 dager med Frp i regjering, er det slutt.

– Det er ikke grunnlag for å fortsette i regjering, sa Siv Jensen på en pressekonferanse mandag.

Mandag kveld møttes statsminister Erna Solberg og Siv Jensen i Dagsnytt 18.

– Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Jensen.

Statsminister Erna Solberg forteller hun har samarbeidet godt med Fremskrittspartiets leder, men legger til at hun tror kompromisser mellom partier er til det gode for landet.

– Jeg hører hun sier at dette var dråpen og at politikken er blitt grå. Mitt svar til det er at det er forskjell på hva som er grått og hva som er god styring. Jeg har alltid sagt at det også skal være gøy å sitte i regjering, men det er klart at på vårt syvende år hvor vi har satt i gang veldig mange prosesser, så er noen av de tingene vi må gjøre å ta ned igjen de prosessene, sier Solberg.

BLÅMANDAG: Frp gikk ut av regjering etter seks år, to måneder og 20 dager. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

TV2: Carl I. Hagen mener Jensen bør gå av

– Da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sier Carl I. Hagen til TV 2.

Den tidligere Frp-formannen er i dag vara på Stortinget i fraværet til Mazyar Keshvari. Når Siv Jensen returnerer til Stortinget som Oslo-representant, er Hagen ute.

Hagen sier til TV 2 at han mener det er naturlig at det nå blir en diskusjon om Siv Jensensfremtid.

NATURLIG MED DISKUSJON: Den tidligere Frp-formannen mener det er naturlig med en diskusjon knyttet til Jensen som partileder. Foto: NRK

– Jeg nøyer meg med følgende setning: Det ville ikke vært unaturlig om man drøfter sammensetningen av ledelsen. Siv har gjort en kjempeinnsats. Hun fikk partiet inn i regjering, men nå er partiet ute av regjering. At det blir en diskusjon om nye koster for å skape begeistring, er naturlig.

– Hva tenker du personlig?

– Jeg vil ikke si noe mer personlig, men kursen som har vært ført for partiet har ikke vært den riktige, sier han til kanalen.

