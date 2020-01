Støre om Frps regjeringsbrudd: – Ytre høyre kan få mer makt

– Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier han.

Han påpeker at de borgerlige partiene fortsatt har flertall på Stortinget og mener de må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikke frigjøre seg fra snart 7 år med høyrepolitikk som har ført til at vanlige folk får mindre å rutte med mens de rike drar fra, sier Støre.

Mandag ble det på en pressekonferanse klart at Fremskrittspartiet går ut av regjering etter seks år, to måneder og 20 dager.

– Jeg tok Frp inn i regjering, nå tar jeg Frp ut igjen. Jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse.

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria som fikk begeret til å renne over for partiet.

Men mens Støre frykter konsekvensene av Frps utmelding, jubler hans allierte på venstresiden over beslutningen.

Siv Jensen (Frp) annonserte sammen med sine nestledere Sylvi Listhaug og Terje Søviknes at Frp går ut av regjering mandag. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

SV: – Gode nyheter

SV-leder Audun Lysbakken mener det er Stortinget, og ikke ytre Høyre som får mer makt.

– Det borgerlige samarbeidet har brutt sammen, og Frp styrer ikke lenger Norge. Det er gode nyheter, skriver han på Facebook.

– Nå flyttes makt tilbake til Stortinget, og vi skal kjempe for miljø og rettferdighet hver eneste dag.

Han skriver videre at Frp har «avslørt seg selv i regjering», og at de ikke et parti for folk flest, men for den økonomiske eliten.

– De har gitt skattekutt til milliardærene, mens uføre og pensjonister har fått mindre å leve av, sier Lysbakken.

Jonas Gahr Støre sier kaoset nå er komplett på borgerlig side etter Frps beslutning om å gå ut av regjeringen.

– Erna Solbergs regjering har kollapset etter bare ett år, det borgerlige kaoset er komplett og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet, sier hans.

Erna Solberg tok også opp diskusjonen om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn i talen sin.

Solberg: – Håper på fortsatt nært samarbeid

Siv Jensen var på pressekonferansen klar på at statsminister Erna Solberg (H) fortsatt er den rette til å lede landet til tross for at partiet nå går ut av hennes regjering.

Solberg holdt etter Frps kunngjøring en pressekonferanse der hun roste partiets innsats med å styre landet, og ramset opp Frps seire i regjering.

– Jeg vil takke Frp for den jobben de har gjort både i regjeringen og på Stortinget for å finne gode politiske løsninger, sa statsministeren.

Nå håper statsministeren at samarbeidet skal fortsette også etter at Frp har valgt å gå ut av regjeringen.

– Jeg håper at Frp vil fortsette et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget, slik at retningen for landet blir god og forutsigbar. Og på den måten kan vi sikre gjennomslag for mer politikk som vil være bra for Norge og folk flest i årene som kommer, sa Solberg.