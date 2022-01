Vinterens smittebølge har skapt store bekymringer, med overbelastede sykepleiere og helsevesen, nedstengt uteliv og skoler som igjen skal drives etter strenge smittevernregler.

Men for økonomien samlet ser det lyst ut er beskjeden fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Nå er det jo mørketid bokstavelig talt. Også er det litt mørkt, litt dystert med tanke på pandemiutviklingen. Men vi kommer til å være bra beskyttet. Disse nye bølgene med smitte kommer ikke til å ha disse voldsomme negative effektene på økonomien, sier Olsen.

– Så du tror 2022 blir bra?

– Neste år blir samlet sett bra.

Penger på bok

Olsen mener de fleste har råd til både høye strømregninger og litt høyere rente som han selv varsler.

– Vi regner med en sterk forbruksvekst til tross for disse høye strømprisen og til tross for at rentene blir litt høyere i våre anslag. Grunnen er den generelt sterke veksten i norsk økonomi som vi legger til grunn, og det faktum at husholdningene gjennom pandemien har spart store midler og har mye høyere bankinnskudd.

Derfor sier han også at renta skal krype oppover. Men først om nesten tre år skal den nå den nye normalen, slik Norges Bank ser det. Og den er ikke veldig høy.

– Styringsrenten i våre anslag når noe som er nær et normalnivå på en og trekvart prosent mot slutten av 2024.

– Det er den nye normalen, nå?

– Det er den nye normalen slik vi anslår det, ja. Det svarer til en rente på boliglån på i overkant av 3 prosent, sier Olsen.

Pangstart

En av de viktigste beslutningene Olsen har gjort som sentralbanksjef, er ansettelse av ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen har styrt fondet i et drøyt år. Veien fram til første arbeidsdag var alt annet enn noen opptur.

Som styreleder for Hovedstyret i Norges Bank var Øystein Olsen ansvarlig for ansettelsen. Og det ble bråk umiddelbart etter at Tangen ble annonsert i mars 2020.

Tangens navn ble holdt skjult på søkerlisten til dagen før Olsen og hovedstyret i Norges Bank formelt besluttet at Tangen skulle få jobben. Og Tangen hadde eierinteresser i masse selskaper, og det ble reist spørsmål om det kunne påvirke beslutningene hans. Det endte med at Tangen solgte seg ut av fondsselskapet han selv hadde bygget opp.

– Hvordan synes du den nye sjefen har gjort det så langt?

– Veldig fornøyd, vi i styret, sier Olsen.

– Styret hadde en klar forventning om at ansettelsen ville gi organisasjonen et nytt løft. Jeg understreker et nytt løft fordi forgjengeren Yngve Slyngstad gjorde en kjempejobb. Han har gitt organisasjonen akkurat det nye løftet som vi la til grunn og håpet på.

– Hva består dette løftet i?

– Det er ikke så komplisert som det kanskje ligger i det uttrykket, men når en leder har sittet i 13 år, med en ledergruppe, så er det veldig fornuftig med en endring. Ny inspirasjon, noen nye tanker og en god del nye initiativ som knytter seg blant annet til å utvikle kompetansen i organisasjonen.

Senstralbanksjef Øystein Olsen og oljefondsjef Nicolai Tangen jobber tett sammen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Møtes daglig

Olsen forteller at det også handler om mer åpenhet i kommunikasjonen.

– Åpenhet, mennesker, kompetanse, teknologi i sentrum. Det er kanskje noen stikkord for den nye strategien.

– Jobber dere tett?

– Vi jobber veldig tett. Jeg er hans styreleder. Vi har et styre som bruker godt med tid på kapitalforvaltningen.

– Så dere henger sammen daglig?

– Vi treffes daglig på jobben, ja. Men utover det så har vi vel ulike vennekretser.

Selv takker Øystein Olsen av som sentralbanksjef i februar. Kampen om å bli hans etterfølger kan også bli stormfull. Der står tidligere statsminister Jens Stoltenberg opp mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.