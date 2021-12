Oljefondssjef Nicolai Tangen spår vanskeligere år framover. Han forventer en lang periode med svakheter i finansmarkedet og advarer om at inflasjon kan bli den største utfordringen framover.

– Fondet har gått opp i 25 år. Det vil ikke fortsette sånn de neste 25. Nå er vi i en situasjon der rentene er rekordlave og aksjemarkedet er rekordhøyt. Så herfra og ut, vil det se annerledes ut, sier Tangen i Politisk kvarter.

Tangen sier at inflasjonen fører til at renten går opp på sikt, og at det kan være negativt for både obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet samtidig.

– Det er en situasjon vi ikke har sett før, fortsetter Tangen.

– Framtiden blir ikke som historien

– Oljesjefer har sagt før, det kan gå nedover, men det gjør det jo aldri?

– Ja, men det gjør det til slutt.

– Det føler du deg sikker på?

– Jeg er helt sikker på at verdiene kommer til å gå nedover en periode. Det vet alle som driver med investeringer. Etter noen gode år, kommer noen vanskelige år. Det kan man være oppmerksom på, sier han.

– Vi har heller ikke sett at en slik nedgang har vart lenge. Historisk sett har nedgangene vært veldig korte. Dette kan se annerledes ut framover, og det er derfor vi sier at framtiden ikke blir som historien, fortsetter Tangen.

Få grønne prosjekter

Oljefondet tar stadig større hensyn til klima- og miljøarbeidet bedriftene de skal investere i gjør, men det er relativt få grønne prosjekter å investere i. Det er også mange som ønsker å investere i de grønne prosjektene, slik at prisen blir høy, sier Tangen.

– Det er riktig at det er relativt få prosjekter som er tilgjengelige. Det er mange som skal inn her. Det er stor konkurranse om denne typen investeringer, og det gjør at prisen er litt høy, og vi må sørge for at vi får fin avkastning på investeringene våre.

Tangen sier de gjennomfører 3000 møter i året, der klima er ett av temaene.

– Vi forventer at selskapene jobber mot nullutslipp i 2050 og det er en klar forventning vi har. Vi møter selskapene ofte og snakker om dette, sier han.

– Vil du si at Oljefondet skal være med på å redde verden og stanse klimaendringene?

– Det er vel ikke Oljefondet som skal redde verden alene og vårt hovedmål er naturligvis å tjene penger, og det er den viktigste delen av mandatet vårt. Men vi skal gjøre det på en ansvarlig måte, og med å dra klima også med i betraktning. Vi har såkalte forventningsdokumenter, som forteller hvordan selskapene skal oppføre seg, og det gjelder også hva vi mener de skal gjøre på klimasiden.