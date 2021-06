Senterungdommen vil ha Vedum som statsminister

Senterungdommens leder Torleik Svelle mener Ap-leder Jonas Gahr Støre vingler i spørsmål om distriktspolitikk og EU. Derfor vil han ha partilederen som statsminister.

– Vi er tydelige på at Senterungdommen ønsker Trygve Slagsvold Vedum som neste statsminister, sier Svelle til NRK.

STØRE VINGLER FOR MYE: Senterungdommen ved leder Torleik Svelle mener Arbeiderparti-lederen vingler for mye og foretrekker derfor Vedum som statsminister. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Trygve er en utrolig folkelig, lyttende og hardtarbeidende kar som jeg tror kommer til å gjennomføre vår politikk på en utrolig god måte.

– Statsministerposten betyr noe

Svelle tok i sitt innlegg på Sps landsmøte i dag til orde for at Vedum må erklære seg som statsministerkandidat. Det har partilederen foreløpig ikke gjort.

Svelle mener Erna Solberg har vist at statsministerposten betyr noe.

– Senterungdommen ser at veldig mange av våre lokalsamfunn gjennomgår en ganske stor nedbygging. Vi mener Trygve vil være en veldig god mann til å sørge for at lokalsamfunn består og trygge liv over hele landet.

– Hva er galt med Jonas Gahr Støre som statsminister?

– Jeg opplever at han innimellom vingler når han snakker om hele landet og distriktspolitikk. Han vingler i møte med EUs energibyrå, når EU banker på døra for å styre norske energiressurser, svarer Svelle.

NRK har spurt Vedum om han kommer med en avklaring i løpet av landsmøtet.

– Det er veldig mye spekulasjoner rundt meg. Det har det vært siden i fjor høst. Så har jeg vært opptatt av at grunnen til at jeg er med på dette, er at vi skal ha tjenester nær folk og utvikle hele Norge, svarer Vedum gjenkjennelig.

Krever avklaring

Tidligere har flere fylkeslag gått ut og ønsket at Sp-lederen skal si tydelig ifra om at han vil bli statsminister.

– Vi har sendt en oppfordring til partiet sentralt om at Trygve Slagsvold Vedum fremmes som Senterpartiets foretrukne statsministerkandidat, sier fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp til NRK.

Nedrebø har registrert at også flere andre fylkeslag har uttalt seg positivt om forslaget. På landsmøtet kom blant annet Heidi Holmgren med en klar oppfordring til partilederen.

– Finnmark trenger Trygve som statsminister. Det gjør også hele Norge, konstaterte Holmgren.

– Vi mener at Vedum er en mer samlende statsministerkandidat for landet. Han vil samle både bygd og by, han har høy troverdighet og er veldig godt likt, sier han.

Nedrebø tror også et Vedum-kandidatur kan bidra til å få rødgrønne velgere ned fra gjerdet og gi hele det rødgrønne prosjektet et løft.

Har skiftet retorikk

Vedum var gjest i Politisk kvarter fredag morgen i forkant av landsmøtet til Senterpartiet. Der konfronterte programleder ham med at han før valget i 2017 svarte han at det var naturlig at det største partiet fikk statsministeren. Etter dette har han ikke sagt det.

– Ap ligger 7–8 prosent foran Sp. Er det naturlig at Jonas Gahr Støre da blir statsminister?

– Jeg tror Ap svarer godt for seg selv.

– Men nå spør jeg deg: Er det fortsatt naturlig at det største partiet har statsministeren?

– Vi er opptatte av å få de politiske sakene inn i landsmøtet, og så sier vi i Sp hva vi går til valg på. Så er velgerne helt suverene og selvfølgelig har styrke mye å si i politikken. Det sier seg selv at styrke har mye å si, sa Vedum til NRK.