Mens Senterpartiet flyr høyt i nord, gjør Arbeiderpartiet det motsatte. Poltitisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, sier det meste tyder på at Sp kommer til å gjøre et brakvalg.

– Nordland er faktisk i ferd med å bli et slags «Fort Vedum»; et at Sps sterkeste fylker, sier Sneve.

Her er noen av stedene du må følge med på for å få med deg det som kan bli et tronskifte.

Kommentatorene Stein Sneve i Avisa Nordland og Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland analyserer valget.

På fylket

To målinger fra september viser Senterpartiet som fylkets største parti. InFact for NRK og Amedia (2. september) og Sentio for VG (6. september) gir Sp henholdvis 25,6 og 28,4 prosent oppslutning.

Senterpartiet, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum, ligger an til å ta over ledelsen fra Arbeiderpartiet i flere kommuner. Her fra en duell mellom de to partilederne på Sakrisøy i Lofoten. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Arbeiderpartiet får 20,8 hos NRK/Amedia og 22,8 hos VG. Begge ville vært deres svakeste resultat siden før krigen.

Dermed kan Aps Thomas Norvoll være ferdig som fylkesråd. Sps Svein Eggesvik sa i TV-debatten på NRK2 at han var klar til å ta over.

Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da? Parti Endring +1,0 R 6,8 % +1,0 +2,6 SV 9,2 % +2,6 −3,2 AP 20,8 % −3,2 +0,4 SP 25,6 % +0,4 −0,8 MDG 2,4 % −0,8 +0,8 KRF 2,7 % +0,8 +0,3 V 1,7 % +0,3 −0,9 H 16,2 % −0,9 −1,5 FRP 10,2 % −1,5 +0,6 FNB 0,6 % +0,6 +0,6 Andre 3,8 % +0,6 Kilde: InFact

Andøy kommune

Valget på Andøy handler om kun en sak: Stortingsvedtaket om å legge ned flystasjonen på Andøya. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet som stemte for, ligger an til å bli straffet hardt av velgerne.

Senterpartiet, som fikk 10,4 prosent av stemmene for fire år siden, fikk plutselig 70 prosent ved stortingsvalget for to år siden. Lokale målinger viser at partiet nå ligger an til å få over halvparten av stemmene.

For fire år siden gjorde Høyre et kanonvalg og fikk 41,3 prosent av stemmene, men slike tall blir det neppe denne gangen. Ved stortingsvalget for to år siden fikk Høyre knapt nok velgere, og endte på 2,7 prosent oppslutning.

Alstahaug kommune

I Alstahaug er det Sandnessjøens rolle på Helgeland som står i sentrum. Byen står i fare for å miste en rekke viktige tjenester, og 'sentraliseringen' er på alles lepper.

Dette preger naturligvis også lokalpolitikken.

En måling for iSandnessjøen viser at kommunestyret kan snus på hodet.

Målingen viser at Sp, som tok 19,9 prosent i 2015, ligger an til 44,1 prosent oppslutning. Arbeiderpartiet raderes fra 42,4 til 13,7 prosent. Dermed ligger de bak Rødt, på 15,6.

Rana kommune

I Rana er det én sak som dominerer: Den nye skolestrukturen.

Arbeiderpartiet, Høyre og SV er for - og kalles skoleposisjonen - mens Frp, KrF, Rødt, Sp og Venstre går under navnet skoleopposisjonen.

Dermed kan Senterpartiet, som for en uke side fikk 30 prosent oppslutning i en InFact-måling ta over kontrollen i bystyret.

– Ap har hatt ordfører nesten uavbrutt siden krigen. Nå står venstresiden og vakler, og Senterpartiet har blitt det virkelige opposisjonen, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen.