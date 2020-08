– Ikke snu ryggen til en leverposteiboks, oppfordrer dyrlege Marit Johanne Apeland ved Dyreklinikken i Ålgård i Rogaland.

Tidligere i sommer delte Dyreklinikken på Facebook at de små posisjonspakningene med leverpostei hadde sust rett inn på listen for fremmedlegemer i tarm hos hund.

Tett bak maiskolbe, stein fra fersken og nektarin er matemballasje en gjenganger som veterinærer må operere ut av hunder.

– Det er spiselig ting som er akkurat for stor i diameter til å kunne passere tynntarmen, sier Apeland.

FØLG MED: Dyrlege Marit Johanne Apeland ber hunde- og katteeiere følge med på hva hunden får i seg. Foto: Dyrlegen på Ålgård

En klassiker fra grillsesongen om sommeren er kjernen i maiskolben.

– Den er det mange hunder i Norge, og i verden, som må ha hjelp til å fjerne, sier hun.

Hunder kan stjele fra tallerken og fra matsøppel.

Foto: Aud Darrud / NRK

– Eller det er hundeeiere som ikke tenker seg om og lar hunden få matrester som kan være vanskelig å fordøye, tilføyer Apeland.

Ti på topp listen Ekspandér faktaboks Mais-kolbe Steiner fra Fersken/Nektariner Skitne sokker Skitne truser Matemballasje / leverposteibokser Snøre (gavebånd, tepperemser, fiskesnøre) Brukte tamponger Stein smokk/sutt Bein /tyggebein Kilde: Dyrlegen på Ålgård

Unormal oppførsel

Dobermann-hunden Ferrari (4) viste i våres unormal oppførsel. Oppkast og null appetitt førte henne til dyrlegen.

HJELP: Hunden Ferrari måtte opereres etter å ha slukt en griseklov som satte seg fast i tarmen. Foto: Ann Mari Husebø / Privat

– Røntgenbilder var normale, men ultralyd avslørte fremmedlegeme som blokkerte tynntarmen hennes. Vi opererte ut en klov av tørket griselabb, forteller hun.

Tørket griselabb selges som snacks til hunder. Ferrari er matglad og glupsk, og hadde ikke tatt seg tid til å tygge det.

– Det hadde ligget i magen i rundt en måned før den kom ut i tynntarmen og satte seg fast, forteller Apeland.

GRISEKLOV: Denne hadde ligget i magen på hunden i mange uker før den satte seg fast i tarmen. Foto: Dyrlegen på Ålgård

Plastembalasje

HILMAR: Måtte opereres etter å ha fått i seg bruspulver i plast som stengte tarmen. Foto: Teea Helgøy / Privat

Lagotto Romagnolo-hunden Hilma (6) ble operert for tre uker siden.

– Hun var veldig dårlig da hun kom inn, og hadde ikke klart å beholde vått eller tørt på en stund, sier Apeland.

Det viste seg at Hilma hadde fått i seg plastemballasje for bruspulver. Noe hun hadde hatt tilgang til to uker tidligere.

BRUSPULVER: Vanligvis så setter det fast i tynntarmen men det kan også sette seg fast i spiserøret og det kan lage trøbbel i magesekken. Foto: Dyrlegen på Ålgård

Brukte truser, sokker og tamponger

Det er ikke bare ting som smaker godt som sklir ned.

– Vi opererer ut en del skitne truser, sokker og brukte tamponger, sier hun.

Som legger til at gavebånd, remser fra filleryer og fiskesnører med og uten fiskekrok, kan være veldig farlig for hund, men også for katter.

– Når dette kommer i tarmen, så kan det skjære seg gjennom tarmveggen. Det kan være vanskelig å få løs, sier hun.

Svelget ørepropp

MÅTTE OPERERES: Katten Fersken ble operert for å ha fått i seg en ørepropp. Foto: Dyrlegen på Ålgård

Ørepropper er en klassisk gjenstand å finne i tarmen til katter.

Fersken var en jaktglad innekatt som svelget en ørepropp som satte seg fast i tynntarmen, noe som førte til at dyrlegen la ut følgende på Facebook:

Finfine Fersken fekk fatt i ein propp

Lurte og jakta, fekk fanga, åt opp

Følte seg fiffig, fysikken på Topp

Heilt til i tynntarmen proppen fekk stopp

Då måtte finfine Ferskenen spy

Inn og ta røntgen og ultralyd, fy

Blei operert, måtte skjæra og sy

Kjende seg dagen derpå som ein ny. Dyrlegen på Ålgård på Facebook

Det hører med at Fersken dessverre nylig fikk i seg et nytt fremmedlegeme.

Denne gangen sto han det dessverre ikke over.

Katter kan også tygge i stykker lekene sine og tekstiler.

– Ullgarn som folk leker med katter med, er kjempefarlige, selv om katten liker det. Det er egentlig strengt forbudt, forteller Apeland.

Rådfør deg med veterinær

Det er viktig at folk følger med på symptomer hunden eller katten gir.

Oppkast kan være et tegn.

– Kaster hunden mye opp og ikke klarer å holde på vann så er det viktig å kontakte veterinær, selv om det er fredag ettermiddag.

Hun legger til at de fleste sakene går fint, men iblant så er det skikkelig alvorlig.

– Det kan være en tarm som ikke får blodsirkulasjon, sier hun.

Hunden kan rett og slett dø.

Veterinærer har utstyr til å ta opp ting fra magesekken. Det kan minske faren for dyrets helse og liv, enn å vente og se.

– Personlig tør jeg ikke alltid å anbefale å vente for å se det an, sier hun.

Andre ganger kan det være fornuftig å ha is i magen for å se om det vil passere naturlig.

– Ta en telefon til oss, rådfør deg om man kan vente og se eller om man reise til veterinær for en kontroll, sier hun.

KAN DØ: Snøre av ulike sorter er farlig – har du en hund som spiser på filleryer og får i seg trådene fra ryene er noe jeg har måtte operere ut, sier dyrlege Apeland. Foto: Dyrlegen på Ålgård

Kan bli dyrt

Kostnaden hos veterinæren kan variere fra noen tusen til flere titalls tusen, avhengig av hvor dårlig pasienten er- Når på døgnet man trenger hjelp og hvorvidt det følger komplikasjoner etter en operasjon.

– Det er forbundet med risiko å åpne tarm, og iblant er tarmen så skadet at deler av den må fjernes, sier Apeland, som minner om at det er viktig å ha forsikringen i orden.