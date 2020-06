Mona Pedersen er ordfører i Karlsøy i Troms, og har brukt de første sommerdagene utendørs og i den vakre naturen øykommunen er kjent for.

Der har hun ikke vært alene. I kommunen med over 2.300 fastboende så merkes det godt når tilreisende fyller de om lag 900 fritidsboligene i kommunen.

Ordføreren mener at særlig tilreisende gjester har brukt de første sommerdagene til å ta seg litt i overkant mye til rette.

– Det tas ikke hensyn til at fugler hekker, eller at både rein og elg kalver. Selv om det er flott og uberørt natur så betyr det ikke at hundene kan springe fritt.

Nå ber ordføreren gjestene om å vise mer respekt for lokalbefolkningen, lover og regler.

TRUER MED Å ANMELDE: Ordføreren i Karlsøy kommune, Mona Pedersen (Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøya), truer med å anmelde hundeeiere som lar hundene gå løse. Foto: Pål Hansen/Marita Andersen / NRK

Fugleeksperten Rob Barrett sier at løse hunder kan være dødelig for fugl som hekker. Han har forsket på fugler ved Norges arktiske universitetsmuseum UiT store deler av sitt yrkesliv. Barrett forteller at han tenker sitt når han ser løse hunder under hekking.

– Hvis fuglen blir skremt fra reiret kan eggene bli avkjølt og dø.

Fuglene ruger døgnet rundt for å holde eggene varme. Barrett forklarer at egg og småfugler er veldig følsom for kulde.

Hund kan skremme bort fugler som kan risikere at egg og småfugl kan dø av kulde. Foto: Eivind Nersund

Trond Hagen er styreleder i Norges Hytteforbund. Han kjenner til at mange slipper hunden løs på hytta.

– Det er mange som melder om «selvlufting». Hundeeiere slipper hunden ut for å lufte seg selv.

– Det er mulig at noen tenker at det er andre regler på hytta. Bor du tett slipper du ikke hunden fritt ute hjemme. På hytta er det større avstander.

Hagen mener likevel at de fleste hytteeiere respekterer båndtvangen.

– Nå er det nok

Fra 1. april til 20. august skal alle hunder gå i bånd ute på tur.

Pedersen sier at hyttefolk har hunder løse i marka, selv om de har erfaring med at det har gått galt før. Hun sier det bare er dager siden en hund – uten bånd – jaget rein.

Reinflokken er midt i kalvingen, men er også ekstra sårbar etter en hard vinter med vanskelige beiteforhold. I tillegg til rein og elg er det også småfugler og ryper som skal tas hensyn til, sier ordføreren.

Hun sier det skal mye til før folk i bygda velger å anmelde noen, men nå er hun lei.

– Nå er det nok. Hvis jeg ser noen som slipper hunden sin løs, og jeg finner ut hvem det er, så vil jeg anmelde det. Kanskje er det som skal til for at folk respekterer båndtvangen.

MANGE HYTTEEIERE: Karlsøy kommune er en svært populær utfartskommune, bestående av de bebodde øyene Ringvassøy, Vannøya, Reinøy, Rebbenesøya og Karlsøy, i tillegg til Helgøy og Nord-Kvaløy. Det ligger omtrent 900 fritidsboliger i kommunen. Foto: Tone Johansen

Jan Helge Nordby er styreleder i Norsk Kennel Klub. Han mener de fleste med hund har forståelse for båndtvangen, og hvorfor den er viktig.

– Båndtvang skal overholdes. Det er bare å beklage på vegne av de hundeeierne som ikke følger reglene.

Ber om respekt for fastboende

Ordføreren i Karlsøy kommune mener folk slapper litt ekstra av også når det kommer til andre lover og regler når de er på hytta. Hun sier det var frustrasjon som fikk henne til å skrive om det på sin Facebook-side:

Vi har lært å venne oss til at firhjulinger skal kjøres att og fram på veien fra morgen og til sen kveld, gjerne av barn ned i tiårsalderen. Det er visst en gjengs oppfattelse at det er tillatt på bygda. Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy

– Jeg tviler på at folk lar 10-åringene kjøre ATV på vegen i Tromsø, men her på bygda virker det som om det er bare artig å la ungene få prøve seg, sier ordføreren.

Hun mener det virker som en utbredt oppfatning at det er tillatt, så lenge man er ute på bygda.

– Jeg forstår at folk er på hytta og skal kose seg litt ekstra, men det er ikke greit, sier hun.